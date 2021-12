Capgemini etablerer nytt kontor i Sandefjord

Annonse

– Sandefjord har et sterkt næringsliv med flere store selskaper nasjonalt og globalt. Det er en enorm etterspørsel i markedet og det er derfor naturlig å etablere seg i Vestfold og Telemark-regionen for å gi kundene lokal ekspertise. Som et stort og globalt selskap forsikrer vi den beste kompetansen med noen av de største fagmiljøene innen teknologi og digitale skyreiser for våre kunder, sier Kristine Stiansen Neset, leder for det nye Capgemini-kontoret i Sandefjord, i en pressemelding.

Selskapet skriver at lokal forankring med global ekspertise er en viktig del av strategien. Målsettingen er å rekruttere 50 ansatte i løpet av 2022 til det nye regionskontoret.

– Det å få muligheten til å utvikle seg hver eneste dag, jobbe med fremtidsrettet teknologi og spennende prosjekter er det viktigste for våre ansatte. Skal vi være best i regionen må vi ansatte de beste konsulentene. Capgemini vil bli en svært attraktiv arbeidsgiver i regionen fremover, sier Kristine Stiansen Neset.

De 30 nyansatte inntok de nye kontorene i Sandefjord i starten av september. Vestfold og Telemark er en av Norges største industriregioner og har som mål å bli verdens første klimapositive industriregion – en ambisjon som Capgemini skal bistå med å oppnå. Det nyetablerte kontoret vil derfor rette seg mot sektorer som industri, energi og kraftforsyning.

– Selv om vi er et stor internasjonalt selskap, er lokal forankring og lokalt kompetansemiljø veldig viktig for oss. Det er derfor svært gledelig at vi nå kan annonsere at vi ekspanderer til Sandefjord. Vi er klare for å skape økt verdi til markedet i regionen og gleder oss til å få med nye og dyktige kolleger på lage, sier Jens Middborg, administrerende direktør i Capgemini Norge.