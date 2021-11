Fra Tietoevry til Capra

Annonse

Heidi Brovold har arbeidet med innovasjonsarbeid i avdelingen for Business & Technology Consulting i Tietoevry. Nå blir hun teknologidirektør i it-konsulentselskapet Capra. Her får hun ansvaret for Capras faglige utvikling innen de teknologiområdene selskapet satser på - blant annet å bygge Norges råeste fagmiljø innen sky, og AWS spesielt. Det skriver Capra i en pressemelding.

– Heidis imponerende track-record og brennende engasjement for innovasjon, ledelse og læring var perfekt for oss og vårt mål om å bygge Norges beste kompetansemiljø på våre faglige satsningsområder. I tillegg tilfører hun oss sterk kompetanse på ledelse, og vi gleder oss til å lære av henne, sier administrerende direktør i Capra, Aslak Ege, i meldingen.

Brovold er utdannet innen informatikk, teknologiledelse og innovasjon. Hun kommer fra stillingen som nordisk fagansvarlig for “business consulting”, avdelingsleder og rådgiver innen innovasjon i Tietoevry. Tidligere har hun jobbet i krysningspunktet teknologi og innovasjon i blant annet DNV GL og Telenor.

– Jeg begynte å jobbe i Capra på grunn av kulturen, hvor åpenhet og inkludering mellom knallflinke og lærende folk står i høysetet. Jeg brenner for læring og lederskap med innovasjon i tech-miljøer som formål - og der ser jeg en god match mellom Capra og meg, sier Brovold i meldingen.