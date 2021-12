Cegal og Sysco fusjonerer

Annonse

Sysco og Cegal fusjonerer. Det nye selskapet vil bli en global teknologileverandør spesialisert på å levere helhetlige løsninger til hele energiindustrien. Målet med sammenslåingen er å bli en sterkere teknologipartner i energi-industrien i en tid da energibærerne harmoneres.

Det nye selskapet vil samlet omsette for rundt 1,4 milliarder kroner i 2021, få over 700 ansatte med mer enn 30 nasjonaliteter lokalisert i åtte land med hovedkontor i Stavanger.

Dagfinn Ringås, CEO i Sysco, blir konsernsjef i det nye selskapet, mens Cegal-CEO Svein Torgersen blir arbeidende styreformann.

En styrket bidragsyter

– Energi-industrien har et stort behov for å løse helt nye utfordringer slik at de kan levere energi på nye og bærekraftige måter, og dette grønne skiftet gjør at det investeres enormt i teknologitransformasjon. Både Cegal og Sysco har allerede lang erfaring med digitalisering og modernisering med kunder i denne sektoren. Sammen styrkes vårt bidrag her betraktelig, sier Svein Torgersen, CEO i Cegal.

– Vi skal være tydelige på hva vi driver med; Programvare, konsulenttjenester i verdensklasse, samt leveranse av sikre og stabile skytjenester. Slik blir vi en sterk bidragsyter for å drive frem det grønne skiftet, samtidig som vi også vil håndtere andre industriers utfordringer, sier Dagfinn Ringås, CEO i Sysco.

Fornøyd med match og størrelse

Torgersen trekker frem at Sysco og Cegal er en god match.

– Vi har begge vårt utspring i Norge og er god etablert her, og på flere lokasjoner internasjonalt. I tillegg deler vi de samme verdiene. Både Cegal og Sysco opplever sterk vekst, vi er velkjent i markedet og har et godt rykte hos kundene, sier Torgersen, i en melding fra Sysco.

– Fusjonen vil gi oss internasjonal styrke og gjennomslagskraft ved at vi nå posisjoneres for å bli en global aktør og en solid og profesjonell teknologipartner for våre kunder. Samtidig vil vi være små nok til å beholde smidighet, fleksibilitet og nærhet til kundene. Vi styrker mangfoldet ytterligere, knyttet til blant annet erfaringsbakgrunn, kjønn, alder og kultur. Dette er grunnlaget for en dynamikk og et arbeidsmiljø som er positivt og gir energi. På denne måten er vi en attraktiv arbeidsplass for de kloke hodene som skal løse fremtidens utfordringer, tilføyer Ringås.

Selskapet fortsetter også med etablert, norsk eierskap, et investorkonsortium ledet av investeringselskapet Norvestor bestående av Argentum, Cubera og DWS blir hovedeier og tidligere Sysco-eiere Credo Partners og Ferd blir med videre som eiere også i det nye selskapet. Det skriver selskapet i en pressemelding.

– Vi er stolte og fornøyde! Denne fusjonen har vi jobbet lenge med, og vi har virkelig gledet oss til å fortelle det til de ansatte. Nå gjenstår den spennende jobben med å samle to sett med fantastiske medarbeidere til ett selskap, sier Ringås.