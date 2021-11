Det beste og rareste fra CES 2021

Annonse

CES 2021 ble som forventet en digital affære. Det resulterte i litt færre utstillere, færre som fikk sett men desto enklere å følge med for alle. Mangelen på fysisk tilstedeværelse gir også utstillerne litt mer makt, siden det er enklere å presentere noe i en video, enn noe som potensialt kan gå galt på en scene. I år var det ingen roboter son snublet over scenen eller telefoner som låste seg midt i presentasjonen, slik vi har sett tidligere.

Alle de største produsentene presenterte som vanlig sine nye produktlinjer av bærbare pc-er, telefoner, skjermer og så videre, men den harde kjernen i CES er de produktene som tar et lite steg til når alle andre sier at nå holder det.

Razer Project Hazel

Selvfølgelig er maskert en del av CES, det er ikke annet å forvente fra pandemien som tross alt har preget absolutt alt det siste året. Razer, som tidligere kanskje har overrasket mer ved å designe en brødrister full av RGB-lys, har selvfølgelig designet en ansiktsmaske full av RGB-lys. Selve masken er N95-sertifisert og bruker en lydforsterker slik at andre lettere kan høre deg skryte om den nye masken din. Masken har også et gjennomsiktig panel som skal gjøre det lettere å forstå ansiktsuttrykk samt lese på leppene til brukeren.

Toto Wellness Toilet

Året er 2021, og endelig kan vi bestille et toalett som ved hjelp av sensorer måler og analyserer avføringen din. Toalettet måler, ifølge selskapet, kroppen til den som sitter og avfallet som havner i toalettskålen. Ut ifra resultatene, som du selvfølgelig får via en app, kan Toto foreslå endringer i dietten din, og sågar gi deg tips og oppskrifter til måltider du kan lage. Blås i flyvende bilder, fremtiden er her allerede.

Rullende telefon

Helt på slutten av LG’s presentasjon viste selskapet frem en smarttelefon der skjermen rullet ut slik at den ble på størrelse med et lite nettbrett. LG var ikke helt alene om dette, det kinesiske selskapet TCL kunne også vise frem en demo av sin telefon der skjermen rulles opp, sammen med en (riktignok) animert demo av en enorm rullbar skjerm der en turgåer bruker denne som kart og nettbrett. Rullende tv-er er vi kjent med fra før, og det er bare et spørsmål om tid før denne teknologien dukker opp også på telefonen.

Qoobo pute

Har du noensinne ønsket deg en katt uten hode? Eller hva med en håret pute med hale? Vel, Qoobo bryr seg lite om dine preferanser og har laget dette perfekte produktet. Qoobo er en robot forkledd som en pute forkledd som en katt. Roboten reagerer på lyder og berøring, og meningen er at den skal virke avslappende. Selskapet sier den må behandles som et kjæledyr, og kan ikke sittes på. Halen er bevegelig og vil reagere om man klapper den. Akkurat som en ekte katt, bare at den ikke snur seg i neste øyeblikk og setter klørne i deg. Tilgjengelig nå, koster 3.000 kroner.

Samsung roboter

Det ble presentert en hel skokk med roboter på CES i år, men få så bedre ut enn C3PO og R2D2 fra Samsung. Selvsagt ikke de offisielle navnene, men kom igjen da. Bot Care og Bot Handy er laget for henholdsvis å passe på deg samt å rydde opp etter deg. Care ble vist i en video der den minner brukeren på at han har sittet lenge foran skjermen, opplyse om kalenderoppgaver og vise videosamtaler. Handy derimot har en artikulert arm som kan gjøre alt fra å rydde inn varer, dekke bordet og ikke minst skjenke deg et glass rødvin etter en lang dag.

Razer Brooklyn

Intet CES er komplett uten at Razer presenterer årets versjon av sinnsyke gaming-stoler. Denne gangen har selskapet valgt å vise frem det de tror en rullbar skjerm kan brukes best til; gaming. Skjermen pakkes ned bak stolryggen og slås opp når den er i bruk. En 60 tommer stor rullbar og buet skjerm sitter dermed rett foran ansiktet ditt, mens selve stolen gir såkalt haptisk feeback gjennom motorer i ryggen og setet. Hele stolen er som vanlig omringet av millioner av LED-lys. Pris og tilgjengelighet ikke kjent, og tvilen er tilstede om denne noensinne når massemarkedet.