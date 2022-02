39 prosent av nettsvindelforsøk mot selskap blir rettet mot Microsoft

Annonse

Hele 39 prosent av alle nettsvindelforsøk (phishing) mot merkevarer var relatert til teknologigiganten Microsoft, da trusselaktører prøver å utnytte folk som jobbet eksternt under pandemien.

DHL er det nest mest etterlignede varemerket, da kriminelle vil dra nytte av folks økende netthandelvaner.

Tallene kommer fra en fersk sikkerhetsrapport utarbeidet av Check Point Service. Rapporten fremhever de merkene som blir mest imitert av cyber-kriminelle i deres forsøk på å stjele enkeltpersoners personlige informasjon eller betalingsinformasjon i løpet av januar, februar og mars.- Cyberkriminelle øker sine forsøk på å stjele folks personopplysninger ved å utgi seg for å være ledende merkevarer, våre data viser tydelig hvordan de endrer sine svindeltaktikker for å øke sjansene for suksess, sier Jørn Nygaard, Norgessjef Check Point Norge, i en melding fra selskapet. Han fortsetter:- Selv om sikkerhetstiltak ofte er innebygd i nettsteder og apper, er det det menneskelige elementet som ofte ikke klarer å plukke opp svindel, og som sådan fortsetter cyberkriminelle å lure folk ved å bruke overbevisende e-poster som utgir seg for å være fra pålitelige selskaper. Vi oppfordrer alle til å være forsiktige med å utlevere personopplysninger og legitimasjon, og å tenke seg om to ganger før de åpner e-postvedlegg eller koblinger.