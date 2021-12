– Forvent flere koronarelaterte dataangrep neste år

Annonse

Store deler av befolkningen sitter på hjemmekontor, og alt tyder på at vi vil fortsette med det en god stund. Flere bedriftsledere gir dessuten uttrykk for at de vil fortsette med økt bruk av hjemmekontor etter pandemien. Samtidig vet vi ikke når en effektiv vaksine er på plass, eller hvordan vaksineringsprosessen blir. Det betyr at selskaper og offentlige etater verden over må forvente flere sofistikerte dataangrep relatert til koronapandemien i 2021. Det skriver Check Point i en pressemelding.

Dobbel utpressing

Ifølge it-sikkerhetselskapet vil vi se mer av phishing-kampanjer som etterligner vaksinenyheter, angrep på studenter og lærere, og flere doble utpressingsangrep.

I tredje kvartal i år så vi en kraftig økning i det Check Point kaller for dobbel utpressing med løsepengevirus. Det innebærer av hackerne først henter ut store mengder sensitive data, før de krypterer offerets databaser.

I tillegg til å kreve løsepenger for å tilgjengeliggjøre dataene igjen, truer de med å offentliggjøre de stjålne dataene hvis ikke løsepengekravet blir møtt. Check Point forventer flere slike angrep i året som kommer, og trekker spesielt frem sykehus som de mest sårbare og ettertraktede målene for doble utpressingsangrep, heter det i meldingen.

Utnytter situasjonen

Nils-Ove Gamlem, teknologisjef i Check Point Norge, peker på at selv om man aldri vet hvordan fremtiden blir, kan man være helt sikker på at hackere vil prøve å finne nye måter å utnytte kriser og vanskelige situasjoner. Korona-pandemien er intet unntak:– Det er én ting vi vet sikkert når det gjelder it-sikkerhet. Hackere vil alltid prøve å utnytte store omveltninger og hendelser til sin fordel. Det gjelder i høyeste grad koronapandemien, men det gjelder også introduksjonen av 5G som nå er i gang, sier han i meldingen, og fortsetter:– Målet for alle organisasjoner må derfor være å ligge foran hackerne, ved å jobbe proaktivt og beskytte absolutt alle angrepsflater, og slik unngå å bli neste offer for datakriminalitet.