På CIO Forum Skyløsninger fikk vi både høre erfaringer fra virksomheter som har migrert til skyen, og hvilke utfordringer de støtte på underveis. Hva som er viktig å tenke på, og hvordan man best kan forberede seg på flyttingen. Ikke minst, hvilke muligheter som åpner seg i den nye verdenen.

Under kan du se opptak fra konferansen i sin helhet. Sendingen kan vises i fullskjerm ved å trykke på fullskjerm-knappen nederst til høyre i videoen. Agenda for dagen finnes rett under videospilleren.