Ny teknologi lar leger kommunisere via fem skjermer samtidig

I disse dager holdes den nasjonale e-helse-konferansen EHiN i Oslo. Cisco benyttet anledningen til å lansere en løsning der en 4K vidoestrøm kan deles opp i inntil fire skjermbilder.

– Det vil med andre ord være mulig å ha ulike presentasjoner på to, tre eller fire ulike skjermer, i tillegg til vanlig videokonferanse. Det sier Trine Strømsnes, administrerende direktør i Cisco Norge, i en pressemelding fra selskapet.

Strømsnes forteller at dette skal gi en unik mulighet for å samarbeide effektivt om de mest komplekse pasienttilfellene uten å være i samme fysiske rom.

Videokonferanseteknologien er utviklet i samarbeid med Helse Sør-Øst, og resultatet skal ifølge meldingen muliggjøre bedre behandling av pasientene, redusert behandlingstid og betydelige økonomiske besparelser.

Forbedret

Inntil nå har leger og spesialister som har befunnet seg på ulik fysisk lokasjon kunnet bruke to ekstra skjermbilder for deling av informasjon. For eksempel vil leger og spesialister, som befinner seg på forskjellige sykehus, kunne vise prøvesvar og utdrag fra pasientjournalen, samtidig som de har tilgang på to skjermbilder til for eksempel røntgenbilder.

– Brukeropplevelsen er svært lik den eksisterende løsningen, men produktet er bygget opp på en ny måte, sier Strømsnes i meldingen, og forklarer at ved bruk av åpen og standardisert teknologi er resultatet et produkt med høyere sikkerhet, bedre robusthet, bedre brukervennlighet og lavere kostnad for kunden.

Den nye løsningen er tilgjengelig for punkt-til-punkt-møter. Løsningen der mer enn to lokasjoner kan kobles sammen med den nye teknologien vil komme i markedet i 2020.