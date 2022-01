Webkamera til bedriften

Annonse

Webkameraer var noe av det som solgte mest i starten av pandemien, og med et økende hjemmekontor-marked nå også etter at samfunnet åpner igjen, er det kanskje på tide for større bedrifter å være med på å bestemme hvilke enheter som installeres med tilgang til nettverket.

Her kommer Cisco inn med en løsning som både overrasker og imponerer, men det vil nok være mest imponerende om man er jevnlig bruker av webex, og ikke minst om man er en admin som skal administrere enhetene.

Oppsettet er plug-and-play som vanlig, men Cisco har sendt med både en USB-c til USB-C samt en USB-C til USB-A for å dekke alle behov. Selve kameraet kommer med en artikulert støtte, som gjør det enkelt å plassere den på toppen av skjermen eller stående på et bord. Det medfølger et integrert deksel som fysisk slår av kameraet og samtidig dekker for objektivet.

Om du skal bruke programvaren til kameraet må du ha en Cisco-login, og dette er en nødvendig onde. I vårt oppsett ville vi endre oppløsningen fra 1280x720 som den kom med som standard, til full 4K, og dette må gjøres i applikasjonen til kameraet. Denne er ellers meget god, og gir deg også muligheten til å kjøre og lagre opptak, samt endre i alt fra hvitbalanse, zoom og oppfriskningsrate.

Om vi skulle pirke på noe kunne vi ønsket oss en sekundær linse som åpner for å la oss logge inn via Windows Hello, men ellers er det absolutt ingenting å si på kvaliteten.