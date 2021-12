Visolit kjøper seg inn i Solv

Annonse

Visolit (tidligere Telecomputing) kjøper seg inn i Solv AS, melder Visolit i en pressemelding. Solv jobber med rådgivning, it-orientert design og utvikling for kunder innen både offentlig og privat sektor. Selskapet har 40 ansatte fordelt på kontorer i Stavanger og Oslo, og omsatte i 2020 for 41,4 millioner kroner.

– Solv er et spennende kompetansemiljø og har både vokst mye og tatt en solid posisjon i markedet i løpet av noen få år. Vi ønsker å være en god partner for selskapet i deres reise videre. Både Visolit og Solv har fokus på nærhet til kunde, og vi har allerede god erfaring fra felles kundesamarbeid og utfyller hverandre bra, sier konsernsjef i Visolit, Terje Mjøs i pressemeldingen.

– Større muskler

– Solv utvikler og leverer gode kundeløsninger, og Visolit gir oss større muskler i et marked der kundene møter stadig mer komplekse utfordringer, men også store mulighetsrom. Det skal bygges ti ganger flere forretningsapplikasjoner de neste årene ifølge tall fra analysebyrået Gartner. Vi har den kompetansen som kreves for å utvikle disse applikasjonene. Med Visolit som både en finansiell og industriell partner, vil selskapet kunne profesjonaliseres, og vi vil vokse raskere nå som vår spisskompetanse kombineres med Visolits store kundebase og breddekompetanse, sier daglig leder i Solv, Morten Nessler.

– Samarbeidet med Solv gir en god miks av erfaring og kompetanse som passer Visolit. Sammen med våre egne konsulenter, Solv og integrasjonsekspertene i vårt datterselskap iBiz Solutions, forsterker vi oss som spydspiss for innovasjon og digital transformasjon i markedet. Vi ser frem til godt samarbeid med alle i Solv fremover, sier Mjøs.

Visolit ble startet som en ASP-leverandør (Application Service Provider) i 1997 (Telecomputing), og skytjenester er fremdeles det viktigste forretningsområdet. Selskapet har i dag 18 regionale kontorer i Norge og Sverige, og omsatte i 2020 for 2,8 milliarder kroner.