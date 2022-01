Vi skriver fortsatt ut på papir

Annonse

Til tross for spådommer om skriverens død, står den fortsatt sterkt i norske hjem. Mange bruker skriveren til oppgaver hvor det er enklere å dokumentere eller håndtere informasjon på papir enn digitale signaturer og levering via nett.

– Vi har sett en sterk vekst i denne kategorien gjennom pandemien, sier HP-sjef, Verner Hølleland.

Respons Analyse har på vegne av HP Norge gjennomført en undersøkelse om nordmenns utskriftsvaner. I undersøkelsen kommer det frem at nordmenn fortsatt er avhengige av å skrive ut i hverdagen.

– Det er kun en prosent som oppgir at de aldri har behov for å skrive ut, mens tre av ti oppgir å skrive ut enten daglig eller ukentlig. Dette viser at skriverne fortsatt er en viktig del av hverdagen til flere, sier Verner Hølleland, administrerende direktør i HP Norge.

Billetter, skole og oppskrifter

I undersøkelsen svarer hele seks av ti at de har tilgang på skriver hjemme, mens halve befolkningen svarer at de har tilgang på jobb. Hver tiende nordmann har ikke tilgang på skriver hjemme, men skulle ønske de hadde det.

– Fem prosent oppgir også at de får foreldrene til å skrive ut for dem på jobben, og her er naturlig nok aldersgruppen 18 til 24 år overrepresentert, forteller Hølleland.

Ifølge undersøkelsen er det mye forskjellig nordmenn bruker skriverne til – høyest opp er å skrive ut dokumenter som må signeres.

– Dette kan nok mange kjenne seg igjen i. Selv om det har blitt stadig vanligere med digitale signaturer, oppgir fortsatt hver andre nordmann at de bruker skriveren til dette formålet. Nummer to på listen er jobbrelaterte ting (44 prosent), mens nummer tre er arrangementsbilletter, sier Hølleland, og legger til:

– Det er nok mange nordmenn som fortsatt har større tillit til det fysiske enn digitale. Vi ser at tre av ti bruker skriveren til å skrive ut attester og verdidokumenter.

– Vi ser også at mange skriver ut alt fra strikkemønstre til oppskrifter og fargeleggingsark. I tillegg oppgir hver femte nordmann at de skriver ut returskjemaer for nettkjøp, så skriveren har nok vært god å ha hjemme i pandemiåret. (Se faktaboks).

Enklere, tryggere og mer bærekraftig

I undersøkelsen kommer det frem at tre av ti nordmenn synes man burde skrive ut mindre av miljøhensyn, mens en av fire er opptatt av at selve skriverne skal være så miljøvennlige som mulig.

– Dette er noe vi i HP ønsker å ta på alvor. Vi lever i en verden som blir stadig mer påvirket av miljø- og klimaforandringer. Da er det viktig at vi som store internasjonale aktører går foran og tar grep, sier HP-sjefen.

HP garanterer utskrifter med netto null avskoging med HP+, og samarbeider med frivillige organisasjoner for å beskytte eller restaurere skoger tilsvarende papir brukt til utskrift. I tillegg til å ha omfattende systemer for resirkulering av produkter og rekvisita, brukes plast fra flasker og kleshengere til å produsere nye blekkpatroner.

HP+ er en tjeneste hvor brukeren avtaler å bare benytter HP blekk og toner, og er kontinuerlig tilkoblet en HP-konto på nett. Dette skal ifølge HP gi en intelligent skybasert tilkobling og sikkerhet, tilgang på abonnementstjenesten «Instant Ink» i seks måneder, avanserte løsninger i Smart-app på mobilen og et års ekstra garanti.

Hølleland forklarer at folks bekymringer for planeten har vært viktig også i utformingen av det nye systemet HP+.

– Dersom brukeren velger å benytte HP+ innebærer dette bekreftelse på å bruke originalt HP blekk eller toner i hele skriverens levetid. Det gjør at vi kan garantere for mye høyere grad av resirkulering, spesielt dersom man også benytter seg av abonnementstjenesten Instant Ink.

– Med mye hjemmekontor det siste året har vi også ønsket å skape enda bedre sikkerhet på skriverne. Derfor har skrivere tilknyttet HP+ også ekstra sikkerhetsfunksjoner bygd inn i maskinvaren. Det tror jeg kan trygge mange på hjemmekontor, også når pandemien forhåpentligvis snart er over.