Microsoft med nytt skydekke

Microsoft satser på komplette skyløsninger som er tilpasset den enkelte bransje. Tidligere har de levert spesifikke løsninger for helsevesen og detaljhandel, nå er det finansbransjen, industrien og non-profit-organisasjoner som skal tilbys egne løsninger i Microsoft Cloud.

Det er Venturebeat som melder dette. For mange høres dette ut som noe markedsavdelingen i Seattle har funnet på for å selge samme skyløsning til flere bransjer, men ifølge Microsoft er ikke det tilfellet.

Bedre tilpasning

De peker på at tilbudene omfatter "spesifikke maler, API-er og bransjespesifikke standarder". Dette vil blant annet omfatte økt sikkerhet og sikring av etterlevelse av regelverk for finansbransjen. I tillegg verktøy for "customer onboarding", som skal strømlinjeforme lånesøknader og gi banker og andre finansbedrifter en sentralisert plattform for å gjøre avtaler, ha virtuelle kundemøter og team-samarbeid.

Når det gjelder løsningen for helsetjenesten, vil Microsoft legge til en planlegger for telehelse via Microsoft Teams og Bookings-appene.