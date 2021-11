Kraftig vekst for Oracles skyplattform

Annonse

Med Oracle Cloud Infrastructure (OCI) opplever Oracle kraftig vekst i etterspørselen etter Oracles skyplattform. Sysco er den Oracle-partneren som hjelper flest virksomheter over i Oracle-skyen i Skandinavia, heter det i en pressemelding.

Oracles skyplattform, Oracle Cloud Infrastructure (OCI), har satt fart på skymigreringen av de tyngste og mest kritiske forretningssystemene hos store virksomheter i hele Skandinavia.

– Nå er både virksomhetene og teknologien moden for å flytte også de mest kritiske applikasjonene til skyen, sier konsernsjef Dagfinn Ringås i Sysco.

Flest prosjekter i Skandinavia

Sysco er den Oracle-partneren som har flest Oracle-sky-prosjekter i Norge, Sverige og Danmark. Den kraftige etterspørselen etter migrering til Oracles skyplattform har gitt Sysco en omsetningsvekst på om lag 30 prosent i 2020. Også Oracle opplever sterk og voksende etterspørsel etter OCI.

– Fra kvartal til kvartal vokste antallet virksomheter som flytter over til OCI med stadig større hastighet. En grunn er at OCI er så solid at både virksomhets- og samfunnskritiske systemer kjører trygt og stabilt. OCI skalerer etter behov og sikrer seg selv mot ondsinnede angrep, sier Oracles nordensjef Hans Olav Hamran.

– Da vi utviklet OCI kunne vi trekke på erfaringene og feilene de foran oss hadde gjort på sin vei til skyen. Det ga oss mulighet til å gjøre tingene helt riktig fra bunnen av. Dette er en viktig grunn for at våre kunder er så fornøyd med OCI, fortsetter Hans Olav Hamran.

Størst på Oracle i Norden

Oracle-sjefen forteller at Sysco er den Oracle-partneren som i dag kjører flest Oracle Cloud-prosjekter i Skandinavia. De fleste prosjektene er «move and improve», der it-løsningene løftes over i skyen samtidig som de optimaliseres og forbedres.

– Det er ikke mange konsulentselskaper som greier å bygge seg opp i både Norge, Sverige og Danmark, men det får Sysco til. Og det er ikke alle partnere som kan ta på seg en «move and improve». Skal man lykkes, må man ha solid kompetanse, sier Hans Olav Hamran.

Sysco er Oracle Platinum Partner i Norden og Sysco er kåret til «Oracle Partner of the Year» ni år på rad (2011-2019). Sysco har i alt 24 spesialiseringer og flere hundre sertifiseringer. Dette gjør Sysco til Nordens største Oracle kompetansehus.

– For å lykkes med skyprosjekter, må du være sterkt på tre områder, sier Ringås og ramser opp:

Du må forstå kundens bransje: Sysco er bransjeeksperter på energisektoren. Du må forstå nye sky- og datastrømteknologier: Sysco har nå et svært bredt og tungt kompetansemiljø både på Microsoft Azure, Amazon, Oracle Cloud, og Apache Kafka. Du må forstå de eldre og kritiske løsningene kunden allerede har: Sysco har en mange års historikk som det ledende Oracle-kompetansehuset i Norden. Ikke først i skyen

– Oracle var kanskje ikke først i skyen, men når de først gikk inn, gjorde de det skikkelig. Vi må huske at vi snakker om teknologien bak nasjonale infrastruktursystemer, forsvarssystemer, helse, tunge ERP-systemer, store databaser og så videre. Dette er forretningskritiske og ofte samfunnskritiske løsninger som vi ikke kan tulle med, som ikke kan feile. Med OCI er Oracle i ferd med å ta en nøkkelposisjon som den teknologileverandøren som virkelig kan håndtere kjempestore datamengder i skyen, sier Dagfinn Ringås, konsernsjef i Sysco.