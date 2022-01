Norsk teknologi får fart på strømming over hele verden

Annonse

Den enorme etterspørselen etter strømmetjenester har ført til et nærmest umettelig behov for enda raskere mellomlagring i nettverkene. Nå har norske Varnish Software satt ny fartsrekord.

I løpet av de siste årene har behovet for CDN-teknologi (Content Delivery Network) økt kraftig. CDN er en mellomlagringsteknologi (caching) som forbedrer ytelsen på distribusjon av innhold i nettet dramatisk ved at mellomlagringen skjer nær der innholdet skal konsumeres. CDN er spesielt viktig i forbindelse med overføring av live video og on-demand video – som strømmetjenester.

Norske røtter

Det skandinaviske selskapet Varnish Software har solide røtter i Norge, og leverer mellomlagringsteknologi som brukes av mange av de største nettstedene i verden. Nå melder Varnish at de har klart å oppnå en hastighet på hele 383 gigabit per sekund på Intels nye prosessorplattform.

– Uoffisielt så er nesten 400 gigabit per sekund en verdensrekord for standardprogramvare, noe som er mulig gjennom vårt tette samarbeid med Intel. Ikke bare nærmer vi oss de øvre fysiske linjehastighetene og gjør det mulig å håndtere den enorme etterspørselen etter strømmetjenester – vi gjør det også mer kostnadseffektivt, sier Lars Larsson, administrerende direktør i Varnish Software.

Resultatene ble demonstrert i en virtuell demo ved Mobile World Congress (MWC) i Barcelona, der det ble benyttet servere med tredje generasjon Intel Xeon Scalable-prosessorer basert på Intels referansedesign Intel Select Solutions for Visual Cloud Delivery Network. Dette er maskinvare som nå er kommersielt tilgjengelig.

Jobbet tett med Intel fra Oslo

Den høye ytelsen kommer i stor grad av at ansatte ved Varnish’ Oslo-kontor har jobbet tett med Intel for å skrive nye algoritmer som gjør det mulig å tyne det lille ekstra ut av de nyeste Intel-prosessorene.

De nye algoritmene gjør at Varnish-programvaren er det som betegnes som «NUMA-aware», som betyr at all minneaksess er mest mulig lokal og med mest mulig effektiv I/O-prosessering.

NUMA står for «Non-Uniform Memory Access» og er en arkitektur som brukes i moderne servere som har flere enn én prosessor-sokkel, for å kompensere for det faktum at moderne prosessorer er langt raskere enn hastigheten til systemminnet (RAM).

I en NUMA-arkitektur er hver prosessor fysisk forbundet med minnebrikker (RAM) som denne prosessoren «eier», og hver prosessor har også sine egne I/O-busser (til nettverk, for eksempel). Det betyr at når én prosessor skal aksessere minnet som er forbundet med den andre prosessoren, så må den gå omveien om en buss som forbinder de to prosessorene. Det kan bety dårligere ytelse hvis ikke programvaren som brukes er «NUMA-aware» og har kontroll på disse tingene.

Viktig partnerskap

– Et partnerskap med Intel betyr at vi kan optimalisere programvare og maskinvare for å ta hensyn til de de mest krevende nettverksutfordringene. De gode resultatene fra de siste ytelsesmålingene skyldes delvis at vi har lagt til NUMA-funksjonalitet i den nyeste versjonen av Varnish-programvaren, slik at hver prosessor i et toprosessor-system kan ha direkte og rask tilgang til minnet, sier Espen Braastad, teknologidirektør i Varnish Software.

Se video der Intel demonstrerer ytelsesøkningen med den nyeste Varnish-programvaren.