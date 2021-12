Crayon i strategisk samarbeid med Amazon Web Services

Annonse

I en pressemelding skriver Crayon at samarbeidet skal hjelpe både dem og AWS med å tilby innovasjon raskere til kundene og hjelpe kunder med å utnytte endringsmuligheter som er tilgjengelig med skyteknologi.

AWS er en sterk tilbyder av skytjenester og Crayon sier om seg selv at de kan vise til sterke resultater innen migreringsstrategi, implementering, kostnadsoptimalisering og økonomi i skytjenester.

Crayon har de senere årene utviklet og gjort sine skytjenester mer allsidige. Både Crayon og AWS forventer at det seneste samarbeidet vil gagne kunder som ønsker å optimalisere sine totale it-systemer.

Med hovedkontor i Oslo har Crayon over 1600 ansatte i over 50 avdelingskontorer over hele verden.