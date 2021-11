Garmin gjenåpner sine systemer etter hackerangrep

Annonse

Garmin, som er kjent for sine navigasjonssystemer og smarte klokker, ble utsatt for et angrep forrige onsdag. Den skadelige programvaren Wastedlocker ble brukt til å kryptere datafiler, og angrepet skal ha bli utført av den kriminelle russiske gruppen Evil Corp. Dette skal igjen ha blitt fulgt av krav på 10 millioner dollar for å få krypteringsnøkkelen.

Garmin har selv ikke innrømmet noe av dette, men Garmins nettside, callsenter og Garmin Connect gikk ned allerede på torsdag. Tjenesten flyGarmin med sin nettside og mobiltjeneste gikk også ned. I tillegg er også tjenestene Connect Services, Garmin Pilot Apps og en rekke andre tjenester rammet.

Kundedata ikke stjålet

Garmin har imidlertid gått ut med at det ikke stjålet personopplysninger av noe slag.

«Vi er glade for å kunne melde at en gjenåpning av Garmin Connect er på vei», skriver selskapet på sin Connect status-side. Her fremgår det også at de ikke kan åpne for alle tjenestene samtidig.

Det er ikke kjent om Garmin har betalt utpresserne, men ifølge nyhetsbyrået AP har en kilde opplyst at selskapet har fått krypteringsnøkkelen utlevert av hackerne, som fra før er under tiltale og etterforskning av amerikanske finansmyndigheter.

Bak Evil Corp står en russisk luksushacker ved navn Maksim Yakubets. FBI har blant annet lovet ut en belønning på 5 millioner dollar for opplysninger som fører til at russeren blir tatt. FBI mener Evil Corp står bak angrep på amerikanske selskaper for mer enn 100 millioner dollar, skriver Computerworlds søsterpublikasjon Telecom Revy (Krever abonnement).