Sysco styrker markedsarbeidet og henter sin første markedsdirektør

Med teknologiske løsninger rettet mot kraftbransjen har Sysco opplevd sterk vekst. Nå økes ambisjonene, ikke minst internasjonalt. Ett av grepene er å ansette Camilla Bakjord som markedsdirektør.

Sysco har de siste 15 årene spesialisert seg på å levere it-løsninger til kraftbransjen og har et bredt spekter av kunder i Norden. Det skriver selskapet selv i en pressemelding.

Senest i 2019 vant de, i samarbeid Bouvet og Visma, en milliardavtale med Statnett. Selskapet passerte 50 millioner kroner i omsetning i 2011, mer enn 100 millioner kroner i 2014, 280 millioner kroner i 2018, og i år ligger de an til å omsette for godt over 350 millioner kroner.

En styrke

– Selskapet har den siste tiden kjøpt opp flere virksomheter og har store ambisjoner om ytterligere vekst. For å få til dette er digital markedsføring, synlighet, og modernisering av selskapets profil sentralt. Derfor styrker de nå ledelsen med Camilla Bakjord som CMO, sier daglig leder Dagfinn Ringås.

Bakjord har over 20 års erfaring fra markedsarbeid på ulike nivåer programvarebransjen, sist som markedsdirektør i Compello, et norsk it-selskap innen fakturamottak, fakturagodkjenning og fakturering. Hun tiltrer i Sysco allerede 1. oktober.

Ifølge Bakjord selv, ser hun frem til å styrke et lag som allerede har bevist suksess:

– Syscos vekst og gjennomslag i den nordiske kraftbransjen taler for seg. Det som de har klart bedre enn de fleste andre, er at de virkelig har lykkes med å hjelpe kundene gjennom en digital transformasjon. Sysco er spesialister på digitalisering, og hjelper kundene med avansert teknologi, programvare og høyt kvalifiserte digitaliseringskonsulenter, sier Bakjord i meldingen.

Sommerfugler

Nå ser hun frem til å bruke alt hun har lært hittil om markedsføring av it-løsninger til å bidra til at Syscos nordiske suksess kan videreutvikles i nye markeder.

– Dette er et spennende selskap med et stort potensial for videre ekspansjon. Vekstambisjonene er godt støttet av de aktive eierne i Credo Partners, som har lang og bred erfaring med profesjonalisering, vekst og skalering av selskaper. Både ledelsen og styret er overbevist om at markedsarbeidet er sentralt for å nå de ambisiøse målene. Derfor er det med mange sommerfugler i magen jeg blir en del av dette laget, sier Bakjord.