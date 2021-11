Skybaserte løsninger har fått høyere prioritering på grunn av Covid-19

Annonse

Korona-pandemien har ført til at mange virksomheter har tatt et digitalt byks. Blant annet er det stadig flere som tar i bruk tjenester i skyen.

I en ny undersøkelse gjennomført av Norstat på vegne av it-selskapet Computas, oppgir en tredjedel av norske virksomheter at skybaserte løsninger har fått en høyere prioritering på grunn av Covid-19. Funnene viser også at like mange er bekymret for sikkerhet når det kommer til skyteknologi, og at to av fem er bekymret for personvern i skyen.

Annenhver bedrift svarer at korona har ført til at digital sikkerhet generelt er lengre oppe på agendaen. Det skriver Computas i en pressemelding.

– Det er ingen tvil om at vi i den nye digitale virkeligheten må beskytte oss mot stadig mer komplekse sikkerhetstrusler. Men vår erfaring er at det ikke er noen grunn til å tro at truslene og sikkerhetshullene er flere i skyen enn i et lokalt serverrom - snarere tvert imot. Det som imidlertid endrer seg i skyen er behovet for en annen type kompetanse for å håndtere sikkerhetsaspektene, sier administrerende direktør i selskapet, Trond Eilertsen i meldingen.

prioriterer sikkerhet

– Dagens cyberangrep er mye mer komplekse enn tidligere. Dette har gradvis ført til en endring i tankemønster blant mange eksperter. Vel så viktig som å jobbe preventivt med sikkerhet i sky, må man ha en plan for gjenopprettelse etter et eventuelt angrep eller større hendelse, forklarer Eilertsen.

Undersøkelsen Norstat har gjennomført viser at dette er en virkelighet norske ledere tar innover seg. Halvparten av norske bedriftsledere (49 prosent) svarer at digital sikkerhet har fått en høyere prioritering etter korona-utbruddet. Nesten like mange (44 prosent) svarer også at personvern har kommet høyere på prioriteringslisten.