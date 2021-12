Endelig på plass i Rebel

Annonse

I nye Rebel på St Olavs plass, bygget på restene av den gamle høyblokka til Televerket, yrer det av liv om dagen. I månedsvis har fasaden vært dekket av en Rebel-logo, og denne høsten åpnet bygget dørene for store og små it-innovatører og -virksomheter.

Bygget er fylt opp med fasiliteter og arenaer for nyskapning og innovasjon. Under utformingen av bygget har innspill fra utviklermiljøer stått sentralt, og navnet Rebel, spiller nettopp på nytenkere som tør å gå nye veier.

– Rebel er bygget av nerder, for nerder, sier Chief Rebel Peter Jetzel, med bakgrunn fra Google, som nå ønsker å rocke, og rokke norsk it-bransje med dette bygget.

Flytter inn

Midt blant alle rebeller og innovatører befinner seg også Computerworld, med en revitalisert gjeng etter både Korona og altfor lang tid i midlertidige lokaler. Computerworld er det eneste mediehuset i det som tegner til å bli Oslos nye tech-miljø.

– I tillegg til å være en ny, spennende arena for it-bransjen, er det et skikkelig kult bygg med mange spennende rom, møteplasser og muligheter, sier ansvarlig redaktør Anders Løvøy i Computerworld.

– Det føles godt å endelig være på plass, og både bygget og leietakerne gir god energi fra dag en. Vi gleder oss, og ser mange muligheter til å skape spennende innhold både på tradisjonelle og nye flater, sier han.

Med plassering midt i Oslo sentrum, og fylt opp med leietakere bestående av alt fra nerder og oppstartsbedrifter til betydelige it-selskap, er ellevte etasje i nye Rebel et strålende utgangspunkt for Computerworld.

Utsolgt før åpningen

Å dømme etter interessen ved åpningen, tegner det nye bygget til å bli en suksess. Sjefsrebellen Petert Jetzel forteller at alle store kontorflater er utsolgt ved åpningen, men det er fortsatt mulighet til å tegne medlemskap eller partnerskap på forskjellige plan. Med tanke på hvem leietakerne er, føler han seg sikker på at det blir aktivitet og full fart på huset fra første stund.

– Grunnen til at det er så stor interesse og aktivitet allerede, er blant annet delingskulturen og kompetansefokuset, inspirert av Teknologihuset som flytter inn og gjør Rebel til sin tumleplass. Det kommer til å være community-møter her hver eneste kveld hele uken, og bare det er en grunn god nok til å være her som medlem, sier Jetzel.

Rebelkonseptet er utviklet med Teknologihuset-modellen som utgangspunkt. Miljøet som står bak Rebel har lang fartstid i utvikling av møteplasser for it- og teknologibransjen, hvor miksen av gode faglige- og spennende sosiale arenaer har vært en viktig faktor.

Annonse

– Ofte tar man utgangspunkt i eiendom og lager kule kontorer, men vi har en helt annen filosofi. Sammen med utviklermiljøene har vi tatt utgangspunkt i hvordan lokalene kan brukes. Det er derfor den øverste etasjen er dedikert til innovasjon. De innovatørene som skal gjøre jobben får de mest attraktive lokalene, sier han.

Mye spennende

I lokalene er det seks serveringssteder, en rekke ulike eventarenaer inklusive en kinosal med høyttalere skapt av norske innovatører. Bygget huser to tv-studioer, og fantastiske muligheter for digital kunnskapsdeling på tvers av lokalene.

I tillegg har huset en egen vinbar med en gigantisk vinkjeller, og ikke minst en rund garasjebar, med 17 meter bardisk og skrått gulv, kalt Skråplanet – innredet i den gamle nedkjøringen. Den har også eget ølbryggeri der it-NM i ølbrygging skal arrangeres senere i år.