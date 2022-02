Salesforce lanserer ny løsning for administrasjon av vaksineprogrammer

Annonse

– Teknologi kommer til å spille en avgjørende rolle i arbeidet med å distribuere det som ser ut til å bli milliarder av doser med vaksiner over hele verden. Det sier chief operating officer i Salesforce, Bret Taylor, i en pressemelding fra selskapet.

Forhåpentligvis har vi snart en vaksine mot Covid-19. Når den tid kommer, vil verden stå overfor et av de største vaksineprogrammene i menneskets historie. Det kan by på noen utfordringer.

CRM-selskapet Salesforce skriver at de ønsker å bidra. Med lanseringen av Work.com for vaksiner hevder de å kunne hjelpe myndigheter og helsepersonell med å administrere vaksineprogrammer.

Utfordrende

Salesforce ser for seg at det vil kunne oppstå mange utfordringer i arbeidet med å håndtere et komplekst vaksineprogram:

I startfasen vil etterspørselen etter vaksiner trolig være større enn forsyningsmulighetene, og leverings- og logistikkproblemer kan føre til utfordringer i forsyningskjeden, slik at helsemyndigheter må kunne prioritere hvem som skal få vaksiner.

Når vaksinen for Covid-19 eventuelt er klar for utrulling, vil det være behov for massiv koordinering og planlegging.

Det vil også være behov for måling av resultater og erfaring med vaksinen, slik at helsearbeidere og myndigheter kan vurdere sikkerheten og effekten av vaksineprogrammet, skriver Salesforce.

Nå lanserer de Work.com for vaksiner, som skal bruke teknologi for å kunne bistå med dette.

Fra start til slutt

Løsningen skal være en nyutviklet del av Work.com, et ressurssenter med apper og løsninger som ble utviklet etter koronapandemien inntraff, for å legge til rette for den kompliserte gjenopprettingsfasen etter koronapandemien, hvor smittespredningen skal holdes lav og økonomien re-startes.

Work.com for vaksiner skal kunne bruke den allerede eksisterende teknologien til å hjelpe myndigheter og helsepersonell med å administrere vaksineprogrammer i større skala, og utvikle, skalere og administrere dem fra start til slutt.

– Vi er stolte av å kunne bidra med Work.com for vaksiner, som vil gi helsemyndigheter teknologien de trenger for å kunne gjennomføre vaksineprogrammer i stor skala på en trygg og effektiv måte, drevet av Salesforce’ Customer 360-plattformen, sier Taylor i meldingen.

Norgessjefen i Salesforce, Per Haakon Lomsdalen, er overbevist om at teknologi kommer til å spille en avgjørende rolle i arbeidet med å administrere og prioritere utrullingen av vaksinen for Covid-19:

– Løsningen er laget med utgangspunkt i skybasert programvare som allerede brukes til å støtte virksomheter i Norge og verden over, og vi har raskt kunnet tilpasse funksjoner i programvaren til det behovet som vil oppstå når helsevesenet er klare til å rulle ut en vaksine, forklarer han.