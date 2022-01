Biden vil gjøre datasikkerhet til topp-prioritet

Annonse

Uttalelsen kommer samme dag som amerikanske sikkerhetsmyndigheter uttrykker økende bekymring for omfanget av det globale angrepet, som de mistenker at Russland er ansvarlig for.

Biden sier at et sterkere forsvar ikke er nok.

– Vi må forstyrre og forhindre våre motparter fra i det hele å gjennomføre store dataangrep. Det skal vi gjøre ved blant annet å påføre de ansvarlige et betydelig tap, sier Biden.

Datainnbruddet startet i mars og har rammet departementer og statlige etater i USA så vel som «kritisk infrastruktur», opplyser Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CIAS), som er underlagt Det amerikanske sikkerhetsdepartementet.

Den republikanske senatoren Mitt Romney legger skylden på Russland og kritiserer Det hvite hus for det han kaller «utilgivelig taushet» i saken.

Biden, som tas i ed som president den 20. januar, sier datainnbruddet påvirker «potensielt tusenvis av ofre, inkludert amerikanske selskaper og føderale etater».

– Min administrasjon kommer til på gjøre cybersikkerhet til en topp-prioritet, sier Biden.

