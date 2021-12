Norfund svindlet for 100 millioner kroner

Annonse

Ifølge Norfund er de utsatt for «en avansert digital svindel», som innbefatter dyktig sosial manipulering og falske eposter. Norfund skriver i en pressemelding:

– Svindlerne manipulerte og forfalsket informasjonsutveksling mellom Norfund og låntager over tid på en måte som var realistisk i utforming, innhold og språkdrakt. Dokumenter og betalingsdetaljer ble forfalsket.

Svindelen knyttet seg til en låneavtale Norfund har inngått med en mikrofinansinstitusjon i Kambodsja på 10 millioner dollar, cirka 100 millioner kroner. Svindlerne klarte etter hvert å få Norfund til å utbetale disse til en konto som viste seg å være i Mexico og slett ikke i Kambodsja.

Tok tid å oppdage

Svindelen skjedde 16. mars. Det faktum at svindlerne manipulerte kommunikasjonen mellom Norfund og låntager var bidragende til at saken ble oppdaget først 30. april.

– Det er viktig for oss å være åpne om dette, ikke minst for å redusere risikoen for at andre blir utsatt for lignende. I overensstemmelse med politiet har vi til nå ikke gått ut med saken heter det fra Norfund.

Norfund satte umiddelbart krisestab, kontaktet politiet og varslet sin eier Utenriksdepartementet. De forteller at de nå bruker betydelige ressurser på å få oversikt over saken, og gjennomgår grundig interne rutiner og kontrolltiltak. Norfund samarbeider tett med politiet, sin bankforbindelse DNB og andre relevante instanser. Saken er anmeldt til politiet.

På en pressekonferanse 13. mai uttalte politiadvokat Eivind Kluge:

– Vi jobber også med anmodninger til andre lands myndigheter for å følge både pengesporet og eventuelle andre digitale spor vi kan finne om gjerningsmennene. Vi har også koplet på Interpol for å få en litt raskere dialog med andre lands myndigheter.

Norfunds styre har engasjert PWC for å gjøre en ekstern, uavhengig gjennomgang av selskapets rutiner og sikkerhetssystemer.