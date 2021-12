Sikkerhetsleverandøren Check Point spår cyber-krig i 2020

Annonse

Check Point Software Technologies sendte nylig ut sine cyber-sikkerhetsspådommer for 2020.

Ifølge pressemeldingen fra Cyber-sikkerhetsleverandøren kan vi forvente oss en ny "kald krig", en cyber-krig, i 2020:

Den nye kalde krigen vil forgå i onlineverden, ettersom land i vest og øst i økende grad skiller sine teknologier og etterretning, heter det i meldingen.

Check Point forklarer at den pågående handelskrigen mellom USA og Kina, og dekoblingen av de to store økonomiene, er en indikator på dette.

De skriver også at cyber-angrep i økende grad vil bli brukt som en proxy-konflikt mellom mindre land - finansiert og gjort mulig av store nasjoner som ønsker å konsolidere og utvide sin innflytelsessfære.

Flere spådommer

Check Point kommer også med flere globale cybersikkerhetsspådommer for 2020:

Blant annet et punkt de kaller "Fake news 2.0 ved valget i USA i 2020".

Check Point forklarer i meldingen at valget i USA i 2016 var begynnelsen på AI-basert planting av falske nyheter. Politiske motstandere gjorde stor fremgang gjennom å skape og spre falske historier for å undergrave støtten til motparten. Amerikanske kandidater kan forvente at utenlandske grupper allerede har og implementerer planer som vil ha innflytelse på valget i 2020, heter det i pressemeldingen.

I tillegg spår Check Point at cyber-angrep på kraftverk og kritisk infrastruktur vil fortsette å vokse.

Kraftverk vil fortsatt være et mål for cyber-angrep, som vi har sett av angrep på amerikanske og sør-afrikanske kraftverk i år. I mange tilfeller bruker kraftverk og vannverk gammel teknologi som er sårbar ovenfor utnyttelse utenfra fordi oppgradering vil bety serviceavbrudd og nedetid. Nasjoner vil ha behov for en dramatisk styrking av cyber-forsvaret for sin infrastruktur.

– Samfunnet vårt er stadig mer avhengig av sømløs tilkobling til enhver tid, kriminelle og trusselaktørerer mot stater har enda flere muligheter til å påvirke resultatet av politiske hendelser, eller skape massiv disrupsjon og skade som setter tusenvis av liv i fare. Angrepene stiger konstant: i løpet av det siste året har vår ThreatCloud blokkert nærmere 90 milliarder skadelige angrep hverdag – sammenlignet med seks milliarder daglige søk på Google. Det sier Check Points grunnlegger og CEO, Gil Shwed, i meldingen.