Knowit kjøper Cybercom for 2,2 milliarder

Med Cybercoms rundt 1.200 medarbeidere blir det nye konsernet på til sammen 3.800 medarbeidere - med en samlet omsetning på 5,5 milliarder svenske kroner. Prislappen på kjøpet ligger rundt 2,2 milliarder svenske kroner, ifølge IDG Sverige.

– Gjennom oppkjøpet blir vi en meget attraktiv partner for både våre kunder og medarbeidere, samtidig som vi skapet forutsetninger for fortsatt sterk vekst, sier konsernsjef Per Wallentin i en pressemelding.

– Vi har gjennom flere år sett en glidning mot mer komplekse kundebehov som krever kompetanse i hele kjeden fra produktutvikling til helt nye kundegrensesnitt og prosesser. Her kommer Cybercom til å komplettere tilbudet vi har i dag. Sammen får vi en tydeligere og sterkere markedsposisjon i områder med rask utvikling som cybersikkerhet, ikt-tjenester og robuste digitale løsninger, sier Wallentin.

Det er ikke minst Cybercoms kompetanse innen connectivity, IoT og sky-løsninger som spesielt tiltaler Konwit. Det gir også muligheter i nye markeder. Knowit har stor tilstedeværelse i Norge, mens Cybercom har jobbet mye i det finske markedet.

Begge virksomhetene kommer til å bli samlet under navnet Knowit. Annika Nordlander, som i dag er leder i Cybercom Sverige, blir ansvarlig for det det virksomhetsområder Knowit Connectivity. Bo Strömqvist, som i dag er salgsansvarlig i Cybercom, komme også til å inngå i den nye konsernledelsen i Knowit, med ansvar for strategiske kunderelasjoner. Cybercoms administrerende direktør, Niklas Flyborg, vil bistå i en konsulentrolle i en overgangsperiode, opplyser selskapene.