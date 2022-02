Biden: Kan lede til tradisjonell krig

Annonse

Ved et besøk hos hovedkvarteret for amerikansk etterretning, Office of the Director of National Intelligence (ODNI), holdt president Biden en tale hvor han advarte mot at angrep mot it-infrastruktur kan føre til full bevæpnet krig mellom USA og en annen makt.

Annonse

– Jeg tror det er mer enn sannsynlig om vi ender i krig, en ordentlig krig med kuler mot en stormakt, vil det være som følge av et cyberangrep med store konsekvenser. Og det vil øke eksponentielt, sa Biden i en tale ved anledningen.

Annonse

De senere årene er den globale slagmarken flyttet mer og mer inn i den digitale sfæren, og cyberangrep er blitt en ny form for krigføring i forhold til bomber og granater.

Ifølge Biden er situasjonen med cyberangrep nå så alvorlig at cyberkrigføring kan bli katalysatoren om det skulle bryte ut full krig, sier Biden ifølge Reuters.

Høyt på dagsorden

Cyberkapasiteten til USA er blitt et av de viktigste punktene på dagsorden for Biden-administrasjonen etter en rekke angrep mot virksomheter og infrastruktur i USA.

Angrepene mot SolarWinds, the Colonial Pipeline company, kjøttleverandøren JBS og programvareselskapet Kaseya har hatt konsekvenser for forsyninger av mat og drivstoff i deler av USA.

I sin tale pekte Joe Biden på at Kina truer den globale verdensorden, men også Russland blir sett på som en økende trussel fra Washington.

I talen til rundt 120 ansatte og ledere i ODNI takket Biden medarbeiderne i amerikanske etterretningsorganisasjoner. Han trakk frem sin tillit til arbeidet de gjør, og at han ikke vil legge politisk press på dem. I motsetning til sin forgjenger. ODNI har ansvar for 17 amerikanske etterretningsorganisasjoner.