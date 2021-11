Datakriminelle kjøper og selger skreddersydde angrep

Annonse

Velorganiserte kriminelle grupper på nettet samarbeider i økende grad om å kjøpe og selge hackerverktøy, pengeutpressing, stjålne personopplysninger og andre skreddersydde dataangrep mot innbyggere og bedrifter, skriver den danske avisa Jyllands-Posten.

For første gang kartlegger Center for Cybersikkerhed denne virksomheten. Den raske utviklingen av såkalt «crime-as-a-service» betyr at kriminelle uten særlige IT-kunnskaper kan kjøpe inn ondsinnet programvare eller målrettede dataangrep som de ikke har evne til å gjennomføre selv.

Ifølge sikkerhetseksperten Peter Kruse fra SIS Security Group, som lever av å bekjempe datakriminalitet, har de datakriminelle aldri vært mer velorganiserte og strukturerte enn nå.

Problemet vokser i takt med at bakmennene blir rikere på å selge tjenester og utføre egne angrep.

– De kriminelle er blitt stadig dyktigere til å utvikle produkter og sette det i system, og gjøre datakriminalitet til en reell virksomhet. De har både en utviklingsavdeling, researchavdeling, ledelse og en support- og salgsavdeling, sier han.

