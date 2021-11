Sopra Steria med oppdatering om cyber-angrepet

Annonse

Torsdag forrige uke ble det kjent at it-konsulentselskapet Sopra Steria, inkludert selskapets norske virksomhet, var blitt utsatt for et dataangrep.

Viruset er nå identifisert som en nyere versjon av Ryuk-løsepengevirus (ransomware). Virusversjonen er ikke tidligere kjent for leverandører av antivirus-programvare eller sikkerhetsselskaper. Det skriver Sopra Steria selv i en nyhetsoppdatering på sine sider.

Cyber-angrepet skal ha blitt utført kun få dager før det ble oppdaget, og raske sikkerhetstiltak skal ha bidratt til at viruset kun berørte en begrenset del av gruppens interne infrastruktur.