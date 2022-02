Sensitiv informasjon kan være på avveie etter dataangrepet i Østre Toten

Annonse

– De har fått tak i alle våre data, og vi er svært bekymret, sier ordfører Bror Helgestad (Sp) i Østre Toten til NRK.

Ingen av de 1.300 ansatte i kommunen får brukt datasystemene, som er angrepet av et såkalt løsepengevirus.

Ifølge kommunen har angriperne slettet alle sikkerhetskopier i systemene, og de har kryptert systemene slik at de er umulig å bruke. Alt arbeid gjøres nå manuelt.

Ordføreren opplyser til Oppland Arbeiderblad at kommunens datasystemer er angrepet av høykompetente it-eksperter. Han sier videre at ingen andre norske kommuner er blitt utsatt for noe lignende.

