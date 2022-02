Gratis database og skytjenester fra Oracle

Annonse

Oracle er ikke kjent for å gi ved dørene, og det kan være grunn til skepsis når selskapet nå tilbyr full database med verktøy og infrastruktur i skyen gratis til alle. En førstegangs gjennomlesing av tilbudet viser imidlertid at dette kan være både nyttig og funksjonelt for i det minste undervisningsformål og en rekke virksomheter.

Oracle Cloud Free Tier med Always Free tjenester skal la alle få prøve Oracles selvkjørende database og skyinfrastruktur så lenge de vil.

Ifølge Oracle vil både små og store organisasjoner, utviklere, studenter og undervisere kunne bygge, lære og utforske all funksjonalitet i Oracle Autonomous Database og Oracle Cloud Infrastructure. Det inkluderer Compute VM-er, blokk- og objektlagring og lastbalansering.

– Vi er er begeistret over å kunne tilby dette som vil gi neste generasjon utviklere, analytikere og dataforskere mulighet til å lære de siste teknologiene innen database og maskinlæring for å utvikle kraftige data-drevne applikasjoner og analyseverktøy i skyen, sier Andrew Mendelsohn, som er direktør for Database Server Technologies i Oracle.