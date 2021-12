Slik reagerer barn på foreldres mobil-snoking

Annonse

For fjerde året på rad har Penetrace på vegne av Telenor Norge og Den digitale foreldreskolengjennomført en nasjonal undersøkelse om foreldre og barns holdninger til egen og andres nettbruk. Over halvparten av foreldre sier de har snoket på barnas mobiler, og 65 prosent av barn reagerer negativt.

– Foreldres bekymringer og ansvar for å beskytte sine barn må balanseres med barnas rett til privatliv. Ikke tyvtitt bare fordi du er nysgjerrig, sier Ana Brodtkorb, leder for Samfunnsansvar og bærekraft i Telenor Norge, i en pressemelding fra Tele-giganten.

Bildedeling

1 av 3 barn har opplevd at foreldre deler bilde eller film av dem uten å spørre. Halvparten opplever at foreldrene er for nysgjerrige og blander seg i deres liv på nett. Fagansvarlig oppvekst og inkludering i UNICEF, Kristin Oudmayer, sier at snoking og bildedeling uten tillatelse kan gå ut over tilliten mellom foreldre og barn.

– Funnene viser at barn, med rette, reagerer på at deres grenser ikke respekteres. Det er en hårfin balansegang for foreldre å beskytte barna sine uten å invadere deres private sfære og avsløre uskyldige hemmeligheter og fortrolige samtaler. Jeg synes det er alvorlig at voksne ikke går foran som gode forbilder og ber om tillatelse til å dele bilder og filmer av barna sine. Det bør være en selvfølge fra barna er små, sier Oudmayer.

Reagerer på mobilbruk

Undersøkelsen viser også at antall barn som spiller mer enn tre timer om dagen har økt fra 25 prosent til 36 prosent fra 2016 til 2019. Men også foreldre bruker tid på skjermer; halvparten av barna reagerer på foreldres tidsbruk på mobilen, og dette har vært en stabil trend over tre år.

– Barn har krav på foreldrenes oppmerksomhet, og trenger den, selv om de kan virke oppslukt av andre ting. Både foreldre og barn kan ha godt av å koble seg av skjermer og på hverandre nå i ferien. Men da må voksne være tilgjengelige og interesserte i barnas selskap, og selv klare å legge fra seg skjermen over tid, sier Oudmayer i meldingen.

Tips

Den Digitale Foreldreskolen er en nettskole hvor barn og faglige eksperter er lærere, og foreldre er elever. Foreldreskolen har fem sommertips til foreldre:

* Spør om lov får du legger ut bilder av egne og andres barn.

* Vær særlig obs på deling av bilder av lettkledde barn.

* Vurder hvem bildet er ment for – begrens tilgang i innstillingene.

* Skoleferie betyr ikke nødvendigvis internettferie – snakk med barna om tidsbruk.

* Benytt ferien til gode samtaler med barna.