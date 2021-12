Høythengende sertifisering til Sopra Steria

Annonse

– Vi er glade for å kunne ønske Sopra Steria velkommen som en Azure Expert Managed Service Provider (MSP). Deres omfattende ekspertise på tvers av privat datasenter og hybrid- og multicloud-miljøer samt deres dedikasjon til å utvikle nasjonale skyer, er en viktig brikke for at europeiske organisasjoner kan omfavne skyteknologi på en sikker og trygg måte, sier Rodney Clark, Corporate Vice President, Global Partner Solutions, Channel Sales and Channel Chief hos Microsoft.

– Denne sertifiseringen er en viktig milepæl for oss. Nå er vi ett av få selskaper i verden som er sertifisert som Managed Service Provider (MSP) hos de tre store skyplattformene: Google Cloud Plattform, Amazon Web Services og Microsoft Azure, sier Odd Inge Bjørdal, direktør for teknologi og drift i Sopra Steria.

– Omfattende og robust

Sertifiseringen ble bekreftet etter en omfattende revisjon utført av en uavhengig tredjepart, ISSI.

I rapporten påpekes det at Sopra Steria blant annet har bygget opp omfattende ekspertise og en robust leveransemetodikk som passer for store organisasjoner med komplekse driftsmiljøer. Spesielt fremheves arbeidet Sopra Steria har lagt ned innen sikkerhet og automasjon i sine tjenester.

I tillegg trekker rapporten fram selskapets evne til å kontinuerlig måle kundetilfredshet og videreutvikle sine tjenester basert på tilbakemeldinger.

– Dette er den absolutt mest krevende sertifiseringen, og den henger svært høyt. Sertifiseringen styrker det viktige samarbeidet med Microsoft og forsterker vår posisjon som en helhetlig transformasjonspartner for våre kunder, sier han.

Azure Expert MSP er et sertifiseringsprogram som fremhever de aller beste leverandørene av Azure-tjenester. Sertifiseringen må fornyes årlig, og er en viktig synliggjøring overfor innkjøpere av forretningstjenester, skyinfrastruktur og konsulenttjenester.