Datatilsynet gir Norges idrettsforbund 2,5 millioner kroner i gebyr

Det opplyser NIF i en pressemelding. Gebyret er for brudd på personvernforordningen. NIF ble i desember i fjor varslet om at personopplysninger var tilgjengelig uten tilgangskontroll via en IP-adresse.

– NIF beklager på det sterkeste at denne hendelsen skjedde, og ikke minst omfanget av de opplysninger som ble eksponert eksternt. Samtidig er jeg trygg på at de tiltakene vi iverksatte i etterkant av hendelsen, minimerer risiko for at dette kan skje igjen, sier generalsekretær Karen Kvalevåg i idrettsforbundet.

Datatilsynet legger spesielt vekt på forholdet om at personopplysningene var eksponert i 87 dager, som tilsynet vurderer som en «betydelig periode». Tilsynet mener også det er «svært skjerpende» at i nesten en halv million av tilfellene dreide det seg om personer i alderen 13 til 17 år.

