Teknologibedrifter har et spesielt ansvar

Annonse

Over natten har krisen tvunget oss til å endre bortimot alle aspekter av vårt daglige liv og levebrød. Digitale verktøy som tidligere var ukjent, er på kort tid blitt en forlengelse av oss selv. Teknologibedrifter spiller med andre ord en viktig rolle for å hjelpe mennesker overalt å tilpasse seg nye måter å leve, jobbe og lære på.

Samtidig fremskynder koronapandemien også en viktig diskusjon om selskapers rolle i samfunnet. Som bedriftsleder bør dette være en påminnelse om å tenke over hvilket ansvar en bedrift har for samfunnet det opererer i. Å handle med hensikt og til det beste for alle interessenter har aldri vært viktigere enn nå.

For i globale kriser som vi opplever nå, finnes det ingen instruksjonsbok. Det viktigste bedriftsledere kan gjøre er å se tilbake på virksomhetens kjerneverdier og la disse styre fremtidige tiltak og initiativer. I HP er en av våre kjerneverdier hentet fra noe grunnleggerne våre sa for mange år siden: «Det største konkurransefortrinnet er å gjøre de rette tingene på de verste tidspunktene». Et mantra som er mer gjeldende enn noen gang – og ikke minst viktig i kampen mot pandemien.

Etter hvert som vi i HP har navigert oss gjennom krisen har vi stolt på tre viktige prinsipper som jeg mener kan veilede andre selskap og organisasjoner gjennom denne ekstraordinære tiden:

1. Helse og velvære for ansatte og deres familier.

I usikre tider bør bedrifter gjøre sitt ytterste for å tilby sine ansatte og deres familier stabilitet. Tidligere i år, da koronakrisen inntraff samfunnet vårt, bestemte vi oss tidlig for å holde an eventuelle permitteringer, inkludert de som av forskjellige grunner ikke kan jobbe eksternt. Samtidig satte vi i gang tiltak for å beskytte vårt økosystem bestående av partnere over hele verden, som har møtt på operative og økonomiske utfordringer.

Ettersom vi går videre og begynner å forstå den fulle effekten av krisen, vil vi nøye balansere behovene til virksomheten med menneskene som utgjør den. Tøffe beslutninger er uunngåelig, men de kan alltid tas med omhu, empati og respekt for andre.

2. Fokuser innsatsen der den vil ha tørst effekt.

For et teknologiselskap som HP hvor en av de moderne hjørnesteinene er 3D-printing, har det vært naturlig for oss å fokusere på nettopp dette. I april donerte vi 500 visirer til Folkehelsekontoret i Bærum. Totalt i Norden har HP produsert mer enn 23.000 beskyttelsesdeler som er blitt distribuert til sykehus og helsepersonell i regionen. Vel så bra er at HPs partnere har produsert tusenvis mer, også her i Norge. I tillegg samarbeider vi med forskningsinstitusjoner i studier for 3D-printede nesepinner som kan brukes til koronatesting. Når de er godkjent vil HP, med partnere, kunne produsere millioner av disse for å hjelpe i en storskala koronavirus-testing.

Det er viktig at virksomheter utnytter sine ressurser for å levere varer og tjenester der det trengs mest. Vi ser dette skjer i flere bransjer om dagen, fra Arcus som har begynt å lage håndsprit, til nettapoteket Farmasiet som har begynt med hjemlevering på dagen i Østlandet, som kommer de i risikogruppen spesielt til gode.

3. Samarbeid kan løse krisen.

Koronapandemien er en for stor utfordring til at ett enkelt selskap eller land kan løse den på egenhånd. Det er i vår kollektive interesse å samarbeide om delte løsninger. Når vi i HP samarbeider med forskningspartnere om medisinske studier, deler vi informasjon med andre selskap og legger ut designfiler online for alle å bruke. Denne samarbeidstilnærmingen skal vi fortsette med i ukene og månedene fremover.