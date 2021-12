Unge arbeidstakere tror KI vil påvirke fremtidens arbeidsplass

Annonse

Analyseselskapet YouGov har spurt 1000 nordmenn om deres meninger om kunstig intelligens (KI) og digitale trusler. Her kommer det frem at 40 prosent av de yngre arbeidstagerne tror kunstig intelligens vil ha en stor påvirkning på deres arbeidsplass innen fem år.

Kun 25 prosent av de over 50 år, og bare én av ti over 60 år er av samme mening.

Den samme undersøkelsen viser samtidig at ni av ti mener det er viktig å lære seg nye ferdigheter i dagens arbeidsliv. Her er det derimot de yngre som oppfatter dette som minst viktig. Andelen som oppgir at dette er «svært viktig» stiger i takt med alderen på de som besvarte undersøkelsen, og fremheves av seks av ti blant de som har passert 50 år og av de med høyest inntekt.

Undersøkelsen, som er gjennomført på vegne av Dell Technologies, viser altså at det er forskjeller i forskjellige aldersgrupper. Det samme gjelder når det kommer til kjønn. I undersøkelsen kommer det frem at 31 prosent av menn tror de selv eller bedriften de jobber i kommer til å bli utsatt for en it-sikkerhetstrussel i 2020, mens mindre enn 18 prosent av kvinnene mener det samme.

Fører til effektivitet

Kunstig intelligens er et samlebegrep for alle metodikker som gjør at maskiner og programmer kan forstå og lære av omgivelsene sine og ta klokere valg. Det skriver Dell Technologies i en pressemelding.

Selskapet drar frem anbefalinger til musikk i Spotify, og chatbot-er hos nettsider, som eksempler på kunstig intelligens.

Ekspertene i markedsundersøkelsesfirmaet IDC sier at kunstig intelligens allerede har påvirket mange arbeidsplasser, heter det i meldingen fra Dell Technologies.

Ifølge meldingen vil ikke kunstig intelligens erstatte jobbene våre, men hjelpe oss med å jobbe mer effektivt:

– Det kommer de til å gjøre ved å hjelpe oss med blant annet å kommunisere mer effektivt, bistå i rekrutteringsprosesser og analysere all mulig data som gjør at vi kan lære mer om kunder, sier Norgessjef i Dell Technologies, Geir Rostadmo-Strømme, i meldingen.