Bytt til ny standard for virksomhetssertifikater!

Annonse

For første gang på 15 år fornyes Norges digitale sertifikater for å samsvare med oppdaterte EU-standarder for identifikasjon av virksomheter, skriver Digitaliseringsdirektoratet (Digdir) og Buypass i en pressemelding.

Person- og virksomhetssertifikater beskytter Norges mest sensitive data, deriblant pasientjournaler, og sørger for at bare de riktige menneskene har tilgang. Det er også samme teknologi som brukes i formidling av resepter i apoteker og innlogging for helsepersonell, i tillegg til at de spiller en større rolle innen norsk næringsliv, bank og finanssektoren, norske kommuner med flere.

Digitaliseringsdirektoratet og Buypass oppfordrer derfor norske bedrifter til å planlegge for innføringen av sertifikatstandarden SEID 2.0, så tidlig som mulig. Den innføres fra 1. september.

– Konsekvensene av å fortsette på gammel standard etter 1. september vil variere fra virksomhet til virksomhet, og for noen vil de kunne være alvorlige. Vi oppfordrer derfor alle virksomheter, både offentlige og private, til å skaffe seg oversikt over konsekvenser for sine systemer. Det bør de gjøre så raskt som mulig, slik at de om nødvendig kan oppdatere systemene innen september, sier Tor Alvik, fagdirektør i Digdir, i pressemeldingen.

Tar tid

Den nye standarden er laget for å samsvare med EU-forordningen eIDAS. Mange av dagens it-systemer vil ikke støtte SEID 2.0. Buypass vil i løpet av året oppgradere flere sertifikater fra SEID versjon 1.0 til 2.0, slik at de samsvarer med europeisk regelverk.

– En ny standard krever at systemene som behandler sertifikater til ansatte og virksomheter i Norge, må endres. Det kan gjerne ta flere måneder å gjøre slike endringer, og derfor er det viktig at norske bedrifter følger ekstra godt med nå. I verste fall kan kritiske systemer knekke sammen, dersom man ikke følger den nye standarden som er laget for å samsvare med resten av Europa, sier Mads Henriksveen, fagansvarlig for Tillitstjenester i Buypass.