Disse ni digitaliseringsprosjektene får million-støtte

Ni ulike offentlige digitaliseringsprosjekt får foreløpig tilsagn om til sammen 109,5 millioner kroner fra medfinansieringsordningen.

Dette gjelder prosjekter fra:

Direktoratet for sikkerhet og beredskap (DSB)

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ)

Helsedirektoratet

Folkehelseinstituttet (FHI)

Patentstyret

Sjøfartsdirektoratet

Landbruksdirektoratet

Brønnøysundregistra

Avkastning på 26 milliarder

– Ordningen skal gi bedre tjenester til brukerne og effektivisere offentlig forvaltning. Siden 2016 har i alt 72 prosjekt fått tildelt til sammen 754 millioner kroner. Samlet netto nåverdi for prosjektene er regnet til vel 26,2 milliarder kroner over 10 år, og innsparingspotensialet i offentlig sektor er regnet til i overkant 1 milliard kroner per år, sier digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland i en melding fra KMD.

Retningslinjene for medfinansieringsordningen ble i fjor endret slik at det blir lagt større vekt på om prosjektene støtter opp under regjeringen og KS sin digitaliseringsstrategi.

– Medfinansieringsordningen i år vil være med på å finansiere mange gode prosjekt som til sammen har en netto nåverdi på 3,4 milliarder kroner over 10 år. Prosjektene gir vesentlige gevinster hos innbyggere og næringsliv, og støtter opp under målet om sammenhengende tjenester i offentlig sektor, sier Digdir-direktør Steffen Sutorius i meldingen.

Alle tiltak som får medfinansiering må dokumentere at de er samfunnsøkonomisk lønnsomme. De ni prosjektene som får midler nå har til sammen en netto nåverdi på cirka 3,4 milliarder kroner over 10 år.