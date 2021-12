Nav brøt 10 av 19 krav til brukervennlighet på sine sider

Annonse

Tilsynet i Digdir gir Nav pålegg om retting etter at det er avdekket tre avvik på Nav.no. Tilsynsdirektøren mener feilen er alvorlig:

Nav bryter likestillings- og diskrimineringsloven, og sikrer ikke at søknadsskjemaet for foreldrepenger er mulig å bruke for alle, skriver Digdir i en pressemelding.

Det skal være avdekket avvik på skjema, koding og navigasjon.

– Nav er en stor, offentlig virksomhet som tilbyr grunnleggende nasjonale tjenester. Vi kommer alle i kontakt med Nav i løpet av livet, og tjenestene deres betyr mye for den enkeltes rett til likeverdig samfunnsdeltakelse. Tilsynet ser derfor alvorlig på at vi finner slike feil hos denne virksomheten, sier tilsynsdirektør Malin Rygg.

Brudd på 10 av 19 krav

Tilsynet for universell utforming av ikt har i høst gjennomført kontroll med Nav sine nettsider. Kontrollen avdekket brudd på 10 av 19 av kravene som ble testet.

Ifølge Digdir har Nav fått pålegg om retting og skal korrigere avvikene innen 12 uker. Om disse ikke blir rettet innen den tid, får Nav tvangsmulkt i form av dagbøter.

Søknadsskjema for foreldrepenger

Det er søknadsskjemaet for foreldrepenger som er blitt testet. Ifølge Digdir er skjemaet vanskelig å forstå og fylle ut. Dette skal skape særlige konsekvenser for brukere som er blinde, har nedsatt syn, nedsatt motorikk eller nedsatt kognisjon.

– Denne kontrollen gjelder skjema for foreldrepenger, men skjemaet bygger på komponenter fra Navs designmanual. Etter det vi har fått opplyst bruker Nav denne gjennomgående i mange tjenester. Det betyr at det i tillegg er risiko for tilsvarende feil i andre skjema på nettsiden, sier tilsynsdirektøren.

Vil gjøre endringer

– Digital inkludering er noe vi i Nav er svært opptatt av, og det er viktig at Digitaliseringsdirektoratet setter fokus på at universell utforming og tilgjengelighet er i tråd med lovverket, skriver Jorunn Kongerud, direktør NAV familie og pensjon, til Computerworld. Hun fortsetter:

– Mange har tatt søknadsdialogen for foreldrepenger i bruk, og NAV har fått gode tilbakemeldinger. Likevel har tilsynet funnet noen mangler som kan gjøre det vanskelig for enkelte brukere med nedsatt syn, motorikk eller kognisjon. NAV vil gjøre de nødvendige endringer i tråd med tilsynets vurdering innen fristen på 12 uker.