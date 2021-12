NAV slipper dagbøter

Annonse

– NAV har jobbet raskt og godt, og alle feil er nå korrigert i samsvar med kravene. Det vil komme innbyggerne til gode. NAV har et sterkt fagmiljø på universell utforming av ikt, og vi opplever at det har vært god dialog underveis i tilsynsperioden.

Det sier tilsynsdirektør Malin Rygg i en melding fra Digdir.

Nav har altså rettet feilene som ble funnet ved en tilsynskontroll i fjor høst, og slipper dermed å betale 50.000 kroner i dagbøter.

Rettet til ny frist

Det var i november i fjor at tilsynet i Digdir gjennomførte tilsyn med nettsidene til NAV. Det ble funnet tre avvik og gitt to merknader, med brudd på 10 av 19 suksesskriterier som ble testet i kontrollen. Nav fikk dermed pålegg om retting, med en frist på 12 uker.

Etter at fristen gikk ut 26. januar i år, viste en oppfølgingstest at det stod igjen å rette cirka 40 prosent. Mens NAV vurderte en del feil som rettet, mente tilsynet at dette ikke var bra nok. Tilsynet gjorde derfor vedtak om tvangsmulkt i form av dagbøter. De satte dermed en ny frist for retting til 5. mars hvor manglende retting innen fristen ville ført til dagbøter på 50.000 kroner.

Nå viser altså en ny oppfølgingstest at NAV har kommet i mål. Tilsynet er derfor avsluttet. Det melder Digdir.