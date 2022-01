Annonse

Siden Digipost så dagens lys i 2011 er det sendt nærmere 100 millioner meldinger til postkassen, hvorav en tredel er sendt bare siste året.

– Digipost er til for å ta vare på informasjon som er viktig i livet ditt. De som sender til Digipost representerer et stort spekter av virksomheter både i offentlig og privat sektor. Samtidig er det enkelt å laste opp informasjon man vil ta vare på, men foreløpig ikke får tilsendt. Det skiller Digipost fra andre dialogløsninger, og gjør at Digipost fungerer på tvers av folks liv, forteller Thomas Mathisen, daglig leder i Digipost.

Han forklarer at meldingene du får kan være informasjon om foreldrepermisjon fra Nav, innkalling til røntgen-time fra legen, eller gjenpartsbrev dersom en bedrift gjør en kredittsjekk av deg.

– Hos oss er ikke du produktet. Vår jobb er å ivareta dine interesser og din identitet, sier Mathisen i en pressemelding fra Posten Norge.

Mange brukere

I dag har over 9.000 offentlige og private virksomheter inngått avtale om bruk av Digipost, og i snitt åpnes rundt 80 prosent av alle meldinger som sendes. Til sammenlikning åpnes kun 20 prosent av meldinger fra bedrifter på vanlig e-post, ifølge Harvard Business Review.

Nå er halve Norges voksne befolkning Digipost-brukere, men på veien til 2 millioner brukere har det vært noen utfordringer og enkelte har stilt spørsmålet om man egentlig trenger en digital postkasse.

Mathisen forteller at Digipost skiller seg grunnleggende fra andre digitale tjenester, som e-post og andre dialogløsninger. Du er juridisk eier av alt du har i postkassen, og retten til å eie dine personlige data er prinsipielt viktig. Det betyr at meldingene dine ikke blir lest av andre, at opplysninger om deg ikke blir videresolgt til annonsører, og at meldinger ikke kan trekkes tilbake fra avsender.

– Virksomheter ser at informasjon som er viktig for folk faktisk blir lest i Digipost, så fortsett å oppfordre kommunen og forsikringsselskapet ditt til å sende til Digipost. Det fungerer, sier Mathisen.