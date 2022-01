Deler ut nesten 50 millioner kroner til nettbaserte læresteder

Annonse

29 læresteder får 50 millioner kroner til nettbasert opplæring for arbeidsledige og permitterte. Det skriver Kunnskapsdepartementet i en pressemelding.

Det er Kompetanse Norge og Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høgare utdanning (Diku) som fordeler de 49.326.688 kronene som skal gå til utdanningstilbud som kan tilbys raskt og nettbasert.

Kriteriene for å motta midler er at den digitale opplæringen skal være arbeidsrelevant og må kunne starte opp raskt, slik at permitterte og arbeidsledige kan benytte seg av tilbudene.

– Dette skal bidra til at flere permitterte og arbeidsledige kan bruke den ledige tiden til å fylle på kompetansen sin, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H), i meldingen, og forklarer videre at de forlenger perioden som arbeidsledige kan motta dagpenger kombinert med alle former for opplæring.

– Jeg håper folk nå benytter sjansen til å skaffe seg litt mer utdanning og på den måten stå bedre rustet i arbeidslivet i årene fremover, sier Asheim i meldingen.