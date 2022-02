Digital nabovarsling gir gevinster

Annonse

Ved å bruke statlige fellesløsninger og samarbeide tett med Altinn, har Direktoratet for byggkvalitet lagt til rette for at private leverandører kan levere brukervennlige selvbetjeningsløsninger via Fellestjenester Bygg, direktoratets tjenesteplattform på Altinn.

Annonse

Skal du bygge noe som krever at du søker om byggetillatelse, skal naboene vanligvis varsles før du sender inn byggesøknaden til kommunen, og du må legge ved dokumentasjon på at naboene er varslet.

Annonse

Frem til nå har man benyttet rekommanderte brev eller banket på hos naboen for å få signatur på et skjema når man skal nabovarsle. En eiendom har i gjennomsnitt 13 naboer som skal varsles, og det blir sendt omtrent en million nabovarsler i året. Det blir mye arbeid og kostnader til porto.

Digital forenkling

Fra årsskiftet ble digital nabovarsling tilgjengelig og er blitt tatt i bruk av både privatpersoner og profesjonelle aktører i byggenæringen. Dette er en betalingstjeneste fra to leverandører, og flere leverandører er ventet i løpet av året. Ifølge Direktoratet for byggkvalitet er tjenesten blitt svært godt mottatt, og 70 000 digitale nabovarsler er sendt til nå.

En tidligere gevinstberegning så bare på portokostnader. Nå viser en ny beregning at løsningen gir ti ganger så høye gevinster som tidligere forventet. Totalt vil private og byggenæringen spare over 300 millioner kroner. Over 15 år vil digital nabovarsling gi en netto nåverdi på 3,3 milliarder kroner.

Liten investering

Digital nabovarsling er en betalingstjeneste som tilbys av private leverandører via Direktoratet for byggkvalitets tjenesteplattform på Altinn, Fellestjenester Bygg. Direktoratet har tatt rollen som tilrettelegger, og stimulerer markedet til å levere innovative og brukervennlige selvbetjeningsløsninger med svært beskjeden offentlig pengebruk, heter det i beskrivelsen fra direktoratet.

Gjennom bruk av statlige felleskomponenter og samarbeid med private leverandører som har tjenestekonsesjon på Fellestjenester Bygg, har direktoratet lykkes med å legge til rette for at private leverandører kan utvikle og tilby digital nabovarsling, og direktoratet har selv bare investert 1,2 millioner kroner for å legge til rette for tjenesten.

Små kostnader

Digital nabovarsling er beregnet til å koste staten 25 millioner kroner i investering og drift til sammen de neste 15 årene, mens gevinsten for byggenæring og privatpersoner er beregnet til over 3 milliarder kroner i samme periode.

Statens kostnader dekker blant annet at personer som har reservert seg mot digital post og dermed ikke kan motta digitalt nabovarsel, i stedet får tilsendt nabovarselet gjennom vanlig post. Dette skjer automatisk, slik at den som skal sende nabovarselet ikke trenger å forholde seg til om naboene har reservert seg mot digital post gjennom Altinn eller ikke.