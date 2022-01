Norsis mener digitale postkasser kan gi mindre id-svindel

Annonse

Norsk senter for informasjonssikring (Norsis) har, sammen med Skatteetaten, gjort en undersøkelse hvor det kommer frem at mer enn 100.000 nordmenn blir utsatt for id-svindel.

Nå mener de at bruk av digital postkasse kan bidra til å avverge identitetsvindel.

Oppdages tidligere

Norsis skal ha erfart at ofre for id-tyveri først oppdager at de har blitt svindlet etter at de har mottatt et gjenpartsbrev, eller en kredittsjekk, i postkassen.

Ettersom slike brev gjerne kommer over en uke etter at identiteten er missbrukt skal bruk av digital postkasse kunne bidra til oppdage svindel tidligere. Det skriver de på sine nettsider. Ved å benytte digital postkasse, blir man gjerne varslet om brevet tidligere enn man normalt blir når man mottar brev i en fysisk postkasse.