Savner fornyelse i offentlig sektor

Onsdag denne uken kunne Digitaliseringsrådet lansere erfaringsrapporten for 2021. Rapporten ble publisert under et seminar på Nationaltheateret konferansesenter i Oslo som ble ledet av rådets leder – Svein Kristensen.

– Det er behov for mer omfattende fornyelse i offentlig sektor for å kunne skape bedre tjenester for innbyggere og næringsliv, skal ha vært Kristensens budskap under dagen.

Kommer med råd til topplederne

Digitaliseringsrådet gir faglige og erfaringsbaserte råd til virksomhetsledere i staten som jobber med rene digitaliseringsprosjekter eller endringsprosesser der digitalisering utgjør en viktig del.

I årets erfaringsrapport peker Digitaliseringsrådet på at det er behov for mer omfattende fornyelse i offentlig sektor for å kunne skape bedre tjenester. De mener blant annet at det er viktig at lederne går foran om man skal lykkes med fornyelse i offentlig sektor. Digitaliseringsrådet har derfor utarbeidet fem råd til toppledere som higer etter å lykkes med fornyelse:

Jobb målrettet med kulturendring – og vit at det tar tid og krever god endringsledelse.

Ikke undervurder motstanden mot endring.

Fortell de ansatte hvilke følger prosjektet får for dem.

Tenk nytt om hvem virksomheten din kan samarbeide med.

Vurder handlingsrommet ditt i samarbeid med departementet.

12 nye prosjekter

Digitaliseringsrådet har siden oppstarten i 2016 behandlet over 80 prosjekter og bistått 60 virksomheter med råd og veiledning.

Siden forrige erfaringsrapport, for omtrent nøyaktig ett år siden, har 12 prosjekter fått råd og anbefalinger.

Hvis offentlig sektor skal lykkes med å gi innbyggere, næringsliv og frivillig sektor bedre tjenester og en enklere hverdag, holder det ikke bare å gjøre mer av det samme. Vi må våge å tenke nytt, ta radikale grep og løse oppgaver på nye måter, heter det i en nyhetsmelding på rådets sider.

Digitaliseringsrådet omtaler denne jakten på fornyelse i sin nye erfaringsrapport for 2021. Du kan lese hele rapporten her.