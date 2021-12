Digital hverdag fører til at flere faller utenfor

Annonse

Da pandemien brøt ut var det mange som var klare for en mer digital hverdag hjemme, men ikke alle. Mange av Elkjøps kunder fikk et stort behov for digital hjelp.

– Teknologi er fantastisk, men de som faller utenfor «det digitale livet» sliter på stadig flere områder i samfunnet vårt. Digitalt utenforskap er et samfunnsproblem, og det har blitt tydeligere gjennom pandemien, sier administrerende direktør i Elkjøp Norge, Fredrik Tønnensen.

Derfor vil elektrokjeden nå donere tre millioner kroner til dette arbeidet gjennom Elkjøpfondet.

Vil fjerne forskjellene

Elkjøp har, i samarbeid med analysebyrået YouGov, gjennomført en nordisk undersøkelse om folks forhold til teknologi. I høst vil de lansere de nye tallene i Teknotrøbbelrapporten.

Undersøkelsen viser blant annet at eldre føler teknologien løper ifra dem, at barn fra vanskeligstilte familier ikke har teknologien som trengs for å følge med jevnaldrende barn, og at mennesker med funksjonshemninger sliter med å ta i bruk teknologi som ikke er tilpasset dem.– Med støtte til opplæring, produkter og økonomiske midler håper vi på sikt å fjerne forskjellene, sier Tønnesen.

Etterspørsel etter hjemmekontorutstyr

Etter et krevende år med mye usikkerhet er Tønnensen både glad og stolt over siste års økonomiske resultat. Omsetningen falt på 15,15 milliarder kroner og en vekst på 17 prosent sammenlignet med året før.

Produkter som har vært populære det siste året er veldig spredt, men alt til hjem, underholdning og hjemmekontor er det som har størst salgsvekst, heter det i en pressemelding fra Elkjøp.

Salget av kontor- og gamingstoler er firedoblet, støykansellerende hodetelefoner har en vekst på 143 prosent. Det skal også være 50 prosent vekst i kategorien PC-skjermer, mus og tastatur, og salget av gaming-PC-er og VR-utstyr har økt med 50 prosent. Sammenlignet med samme periode i fjor, er det solgt 80 prosent flere sportsklokker.

– Det har vært en krevende tid med mye usikkerhet og behov for stor omstillingsevne for alle ansatte. Vi er utrolig takknemlige for resultatene vi har skapt gjennom godt samhold, knallhardt arbeid og fantastisk innsats fra alle ansatte. Nå skal vi intensivere arbeidet mot digitalt utenforskap, sier Elkjøp-sjefen i meldingen.