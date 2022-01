Israelsk selskap kjøper Green Mountain

Annonse

Ifølge en pressemelding er oppkjøpet et ledd i Azrieli Groups satsing på å utvide sin satsing på datasentre i Europa. Oppkjøpet innebærer at de overtar 100 prosent av aksjekapitalen i Green Mountain, som ble opprettet som norsk aksjeselskap i 2009.

Green Mountain har bygget ut datasentre med server-farmer innen tre områder: Planlegging og konstruksjon av maskinvare-sentre med høy sikkerhet, tilbud om avanserte datasentre til organisasjoner og grossister innen datatjenester og høyeffektive driftede datasentre med fornybar energi, poengterer Azrieli i pressemeldingen.

Vil inn i Europa

Green Mountain har tre datasentre i Norge og har kontrakt med kunder på 24 megawatt elektrisitet for en gjennomsnittsperiode på 7,5 år. Videre potensiale for konstruksjon og utbygging av eksisterende og nye datasentre utgjør ifølge Azrieli på rundt 520 megawatt.

Azrieli Group legger også stor vekt på at det skandinaviske markedet, og særlig det norske, ligger an til betydelig vekst og trekker nytte av at norsk kraft er miljøvennlig produsert. De senere årene har Green Mountains vekstrate ligget på rundt 50 prosent årlig.

Ifølge Azrieli er kjøpet av Green Mountain et ledd i selskapets vekststrategi for økt satsing på datasentre. De akter å benytte Green Mountains tilstedeværelse i det europeiske markedet for datasentre til å få fotfeste i Europa. De skriver at de vil utnytte Green Mountains erfarne ledelse, den profesjonelle kunnskapen og forretningsforbindelsene til å vokse i dette markedet.

Eiendomsselskap

Danna Azrieli, styreleder i Azrieli Group sier:

– Overtagelsen av Green Mountain er en viktig milepæl i å virkeliggjøre Azrieli Groups strategi for å bygge internasjonal forretningsdrift i datasentersektoren. Kombinasjonen av virksomheten i Nord-Amerika gjennom Compass Datacenters (som Azrieli Group eier 24 prosent av – red. anm.) med overtagelsen av Green Mountain i Europa vil gjøre oss til en signifikant global aktør i dette markedet som fortsatt vokser og utvikler seg.

Azrieli Group er i utgangspunktet et eiendomsselskap, noe de har til felles med mange utbyggere og investorer i datasenter-bransjen verden over.

Den israelske avisen Haaretz skrev i slutten av mai 2021 at de har avslørt at Amazon Web Services skal bygge ut tre store datasentre i Israel, og at det er Compass Datacenters som skal stå for selve utbyggingen med støtte fra deleier Azrieli Group.