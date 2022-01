Kahoot med emisjon på 28 millioner dollar

Annonse

Det norske selskapet Kahoot, som utvikler spill- og læringsplattformen med samme navn, har reist rundt 262 millioner kroner etter dagens kurs i ytterligere egenkapital. Dette er gjort ved å utstede 7,5 millioner nye aksjer.

Investeringene omfattet også 16,5 millioner eksisterende aksjer, så hele transaksjonen ble på 90 millioner dollar, rundt 843 millioner kroner. Transaksjonen ble utført av ABG Sundal Collier, Arctic Securities og Goldman Sachs International etter markedsslutt 10. juni 2020.

Både Kahoot-sjef Eilert Hanoa og Northzone Ventures, en av de største aksjonærene i Kahoot, deltok i investeringsrunden.

Ytterligere vekst og utbredelse

Den økte kapitalen skal bidra til ytterligere vekst i selskapet og fortsette ekspansjonen av Kahoots spillbaserte læringsplattform til alle segmenter, heter det i en pressemelding. De akter også å investere videre i forskning og utvikling og produktutvikling.

I det siste året har Kahoot hatt over en milliard brukere i over 200 land. Ifølge Kahoot bruker 87 prosent av verdens 500 fremste universiteter og 97 prosent av Fortune 500-selskaper deres plattform for læring.

I sin siste halvårsrapport fortalte Kahoot av de hadde 19 millioner aktive konti og 260 000 betalte abonnementer. Selskapet har som uttrykt mål å bli den ledende læringsplattformen i verden.