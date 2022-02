Nå er Slack en del av Salesforce

Annonse

Det store oppkjøpet endte med en pris på 27,7 milliarder dollar, rundt 245 milliarder kroner. At det tok så lang tid skyldtes blant annet at det amerikanske justisdepartementet ønsket mer informasjon om handelen i februar.

Slack skal fortsette under sitt eget varemerke og kommer til fortsatt å ledes av administrerende direktør og medgründer Stewart Butterfield.

– Nå har vi en mulighet som inntreffer en gang per generasjon til å omprøve og omforme hvordan og hvor vi arbeider. Salesforce og Slack er unikt posisjonerte for å lede denne historiske forandringen i retning av en verden der det digitale kommer i første rekke, sier Butterfield ifølge en pressemelding.

Bret Taylor, operativ sjef i Salesforce legger også vekt på hvor godt den nye konstellasjonen er for en ny måte å jobbe på.

– Vi har lært i løpet av det siste året at arbeidsplassen ikke kommer til å gå tilbake til hva den var. Sammen kommer Slack og Salesforce Customer 360 til å gi alle virksomheter i verden et nav for sin virksomhet og en eneste plattform for å koble sammen ansatte, kunder og partnere til hverandre og den programvaren de bruker hver dag, sier han.