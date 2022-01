Finn.no flytter til Finland

Annonse

Den 16. september flytter Schibsteds Finn.no ut i skyen, opplyser selskapet i en melding på tjenestens sider for bedriftskunder. Fram til nå har altså nettstedet blitt levert fra selskapets egne servere, men nå er den tiden forbi. Fra nå av skal Norges annonsemarked nummer én kjøre på Googles servere i Hamina i Finland.

Ifølge meldingen er bakgrunnen at Finn.no får en bedre mulighet til å skalere utvikling og trafikk enn det som er mulig med eget datasenter.

Ustabil flyttedag

Finn.no opplyser at på grunn av tidsbruken og kompleksiteten forbundet med en gradvis flytting fra gammelt til nytt datasenter, i tillegg til risikoen for ustabilitet over et lengre tidsrom, så har selskapet valgt å gjennomføre hele flyttingen på en gang.

Dette skal altså skje natten mellom 15. og 16. september.

Som en følge av dette regner selskapet med at nettstedet vil være helt eller delvis nede i flere timer den natten, og at deler av tjenesten kommer til å være ustabil ut over dagen den 16 september. Selskapet forsikrer imidlertid at de har «alt tilgjengelig mannskap på plass for å redusere nedetiden og konsekvensene flyttingen har for våre kunder og partnere».

GDPR ivaretatt

Når flyttingen er gjennomført, vil altså alle data tilknyttet Finn.no være lagret på Googles servere i Finland. Dette gjelder både annonsedataene, i tillegg til persondataene knyttet til brukerne.

Finn.no opplyser at selskapet har inngått en databehandleravtale med Google, som gjør at Google er forpliktet til å etterleve gjeldende lovverk. Dette omfatter også den nye personopplysningsloven som er forankret i EUs personopplysningsforordning GDPR. Selskapet opplyser også at alle data som er i transport til Finland vil være ende-til-ende kryptert for å ivareta sikkerheten.

Finn.no opplyser også at de har et «tydelig suksesskriterium at ingen informasjon skal gå tapt. Det vil likevel kunne oppstå behov for at bedriftskunder med integrasjoner mot Finn.no kjører faste jobber på nytt, dersom man i samråd med Finn.no finner ut at innhold ikke overføres som ventet».

Selskapet skal ha utvidet åpningstid på kundesenteret sitt fra 09:00 til 23:00 i dagene 16. til 18. september. For annonsører og andre kunder av tjenesten kan telefonnummer 22864410 brukes for å få mer informasjon.