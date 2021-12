Klarna-rapport: Slik handlet nordmenn på nett i sommer

Annonse

Men det var i Tydal kommune i Trøndelag det ble handlet mest over nett i Norge i sommer. Det fremgår i Klarnas ferske rapport om norsk netthandel for sommeren 2020.

Statistikk er analysert fra salg i juni og juli blant mer enn 7000 norske nettbutikker som bruker Klarnas betalingsløsning.

– Fra et allerede rekordhøyt nivå har netthandelen holdt seg høy, også etter at koronatiltakene ble noen færre. Juni er så langt den måneden i 2020 hvor nordmenn har lagt igjen mest penger på nett. Også i juli har aktiviteten vært høyere enn vanlig, sier markedsdirektør i Klarna Norge, Thomas Elvestad.

Mye erotikk

Sammenlignet med en gjennomsnittsdag i årets første syv måneder, ble det handlet for hele 19 prosent mer i juni. Det tror Elvestad også har sammenheng med at flere enn vanlig har tilbragt sommeren hjemme eller på norgesferie.

– Feriepengene har nok i større grad gått til shopping fremfor sommerferie i Syden. Med mer tid hjemme har også mange prioritert å hygge seg. I juli var erotiske artikler den kategorien med størst vekst. Dette salget økte med hele 39 prosent mer enn den samlede gjennomsnittlige netthandelsveksten var i årets fem første måneder, sier Elvestad.

I juni var kategorien som økte mest smykker og annet tilbehør, slik som solbriller, klokker og vesker. Dette salget var også 22 prosent høyere enn den samlede veksten i netthandelen de foregående månedene i 2020.

17 prosent høyere i nord

De ivrigste nettshopperne i de to sommermånedene er innbyggerne i Troms og Finnmark, etterfulgt av Nordland og Oslo. I det nordligste fylket handlet innbyggerne hele 17 prosent mer på nett enn gjennomsnittsnordmannen.

– Det er også interessant å merke seg at både Bodø og Tromsø er helt i toppen blant de største kommunene i Norge når det gjelder netthandel i juni og juli. Det skyldes nok primært at dette er store kommuner i utstrekning og at alle ikke har det varetilbudet i fysiske butikker i nærheten som de skulle ønsket seg, sier Elvestad.

Mer mobil og mest menn

Rapporten viser også at nordmenns handlevaner forandret seg i sommer. Bruken av mobil til netthandel økte med 13 prosent. De gjennomsnittlige kjøpene ble noe dyrere enn tidligere i år, og flere la netthandlingen til perioden mellom klokken 03 på natten og 12 på dagen. Menn har også handlet mer på nett enn de har gjort tidligere i år i løpet av sommeren.

Klarna har også sett på hvilke kategorier som i større grad blir prioritert i det enkelte fylket, enn hos gjennomsnittsnordmannen. Her kommer det blant annet frem at shopping av mote som klær og sko er det som i høyere grad blir prioritert i Oslo, Rogaland og Agder.

Sport i nord, hage i sør

Sport og fritid blir prioritert høyest i de to nordligste fylkene, samt i Møre og Romsdal og Trøndelag. Hus og hage er viktigst for innbyggerne i Viken og Vestfold og Telemark mens Vestland utmerker de seg med å prioritere elektronikk høyest.

– Vi har sett at tendenser til kjøp i kategorien hus og hage, men også muligens sport og fritid, kan ha noe sammenheng med været i området i perioden. Det er enklere å kjøpe nytt teltutstyr, ny grill eller å skru platting når solen skinner, sier markedsdirektør i Klarna Norge, Thomas Elvestad.

Hele rapporten finner du her.