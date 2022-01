Viruskrisen gjør oss aktive på nett

Annonse

I gjennomsnitt økte bruken av online-tjenester med 3½ time for hver av oss under Covid 19-krisen. Det er Ericsson Consumerlab som har undersøkt 11 500 brukere verden over og rapporterer dette.

Ifølge Ericsson steg vår daglige tid online via bredbånd med 2½ time, mens oppkobling via mobilnett, da LTE eller 4G, økte med en time per dag. Undersøkelsen viser også at mange brukere har tatt i bruk e-læring, videomøter og lignende fra hjemmekontoret.

I rapporten heter det at bruken av læringsapplikasjoner som for eksempel Google Classroom har økt med hele 282 prosent, og ifølge tre av fire foreldre har det vært avgjørende for at barna har kunne fortsette skolegangen hjemmefra.

Rapporten fra Ericsson finnes her.